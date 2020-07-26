بلتون تقترب من إطلاق «بيل كاش»للتمويل الاستهلاكى

تسير شركة بلتون المالية القابضة فى إجراءات إطلاق شركة بيل كاش التى ستكون ذراع التمويل الاستهلاكى التابعة لها، وتقدمت الأخيرة بالفعل بطلب لهيئة الرقابة المالية للحصول على رخصة مزاولة النشاط.

الشركة تبدأ العمل خلال أسابيع قليلة بقيادة شهاب مرزبان

وقالت مصادر مطلعة على إجراءات التأسيس إن شهاب مرزبان, الرئيس السابق لشركة مصر لريادة الأعمال، ومستشار وزارة الاستثمار السابق، سيتولى قيادة شركة بيل كاش.

وذكرت أن الشركة الجديدة ستعمل بنظام بطاقات المدفوعات التجارية، بمعنى التعاقد مع عدد كبير من التجار والموزعين ليتم تقسيط منتجاتهم للمستهلكين عبر البطاقات.

إبراهيم كرم، العضو المنتدب لبلتون المالية القابضة

وتابعت: سيتم التركيز على السلع المعمرة بعمليات التمويل الاستهلاكى، وجارى استيفاء الإجراءات والحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية للمضى قدماً بإطلاق الشركة.

وقال شهاب مرزبان، فى تصريح مقتضب لـ«المال»، إنه منتظر إطلاق الشركة خلال أسابيع، وتم التقدم لهيئة الرقابة المالية ومنتظر الحصول على موافقتها قريباً.

وكان إبراهيم كرم، العضو المنتدب لبلتون المالية القابضة قد ذكر فى بيان أصدرته الشركة مؤخراً أنها بدأت بالفعل التوسع فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية بشكل عام، مشيراً إلى أنها قامت بتأسيس شركات تابعة تعمل فى مجال التمويل العقارى والتأجير التمويلى، فضلاً عن نشاط البيع بالتقسيط، وجارى الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

وكشف أنها تدرس خطة لتعزيز تواجدها فى منطقة الخليج العربى خلال العام الحالى، وتدرس الدخول فى أسواق جديدة فى القارة الأفريقية لما تتمتع به بعضها من فرص كبيرة للنمو.

وكانت بلتون المالية قد رفعت رأسمالها من 338.03 مليون جنيه إلى 891.3 مليون جنيه قبل عدة أشهر، بقيمة اسميه 2 جنيه للسهم، بزيادة قدرها 553.27 مليون جنيه.

إيمان القاضى وأحمد على