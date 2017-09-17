بلتون تعيد النظر فى الاستحواذ على ريفى

رغم موافقة جمعيتها العموميةالترجمان: لم نتراجع عن إتمام الصفقة وسندرس الوضع مع بداية العام الجديدكتبت ـ جهاد سالم وأحمد على:تتجه شركة «بلتون» المالية القابضة، لإعادة النظر فى إتمام صفقة الاستحواذ على شركة «ريفي» للتمويل متناهى الصغر ، وأرجأت البت بالصفقة لمطلع عام 2018.

رغم موافقة جمعيتها العمومية

الترجمان: لم نتراجع عن إتمام الصفقة وسندرس الوضع مع بداية العام الجديد

كتبت ـ جهاد سالم وأحمد على:

تتجه شركة «بلتون» المالية القابضة، لإعادة النظر فى إتمام صفقة الاستحواذ على شركة «ريفي» للتمويل متناهى الصغر ، وأرجأت البت بالصفقة لمطلع عام 2018.

وكانت «بلتون» قررت فى شهر مارس من العام الماضى الاستحواذ على %70 من «ريفى» بقيمة 105 ملايين جنيه، واعتمدت جمعيتها العمومية القرار فى يونيو 2016.

و قال سامح الترجمان، رئيس مجلس إدارة شركة «بلتون»، إنه يدرس مدى تناسب الظروف الراهنة لإضافة شركة جديدة تحت مظلة «بلتون»، مضيفا أن الاستحواذ على «ريفي» يتطلب استعدادات وتجهيزات مختلفة، فى وقت ينصب فيه تركيز الشركة على التوسع الخارجى وتقوية قطاعى السمسرة و بنوك الاستثمار.

وأكد أن «بلتون» لم تتخذ قرارا بالتراجع عن إتمام الصفقة بعد وإنما ستدرس الوضع مع بداية العام الجديد.

وحددت شركة «فاروس» المالية القابضة – المكلفة بمهمة المستشار المالى المستقل – قيمة سهم «ريفي» بنحو 70.09 جنيه ، وفقا لمتوسط 4 طرق تقييم.

وحصلت «ريفي» فى فبراير 2015، على أول ترخيص من هيئة الرقابة المالية لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، ويبلغ رأسمالها المدفوع 22.5 مليون جنيه، ويملك رجل الأعمال نجيب ساويرس حصة غير مباشرة بنسبة %60 من هيكل ملكيتها.