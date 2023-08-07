«بلتون» تعلن موافقة الرقابة المالية لتبدأ إجراءات الفحص النافي للجهالة للاستحواذ على «كاش»

أعلنت شركة بلتون المالية القابضة عن حصولها على عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية، بالسير في إجراءات الفحص النافي للجهالة لشركة كاش للتمويل متناهي الصغر.

وكانت بلتون المالية ، قد أعلنت في وقت سابق عن توقيع مذكرة تفاهم للاستحواذ على إحدى الشركات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر.

وأوضحت بلتون المالية، أنه بموجب مذكرة التفاهم، ستقوم الشركة بإجراءات الفحص النافي للجهالة بعد استصدار الموافقات الرقابية الملزمة للقيام بالدراسة النافية للجهالة.

وذلك تمهيدا لاستكمال عملية الاستحواذ سواء بطريقة مباشرة، من خلال شركة بلتون، أو عبر إحدى شركاتها التابعة.

ونوهت بلتون المالية، إلى أن عملية الاستحواذ قد تتم أو لا، على أن تقوم الشركة بالإعلان عن إتمام العملية من عدمه فور الانتهاء من الدراسة والحصول على الموافقات الرقابية.