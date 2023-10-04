«بلتون» تعلن عن الخطة التوسعية لـ «كاش» للتمويل متناهي الصغر

أعلنت شركة بلتون المالية القابضة “بلتون”، عن الخطط التوسعية والأهداف الإستراتيجية لشركة كاش للتمويل متناهى الصغر “كاش”، إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لبلتون.

وتعتزم “كاش” تقديم حلول مبتكرة تلبى متطلبات جميع العملاء فى المناطق الأكثر احتياجا، لخلق تأثير اجتماعى واقتصادى عن طريق توفير فرص عمل للشباب تزيد عن 3 آلاف فرصة عمل بطرق مباشرة و 60 ألف فرصة عمل بطرق غير مباشرة .

وذلك من خلال الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا والناشطة اقتصاديا وذلك خلال العام الأول من تفعيل خططها التوسعية.

مع التركيز على الحلول التكنولوجية والرقمية لتقديم خدمات مميزة لتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بالإضافة إلى تنمية ورفع كفاءة فريق العمل بالشركة.

وتخطط الشركة لتعزيز شبكة فروعها بشتى أنحاء الجمهورية وتدشين العديد من الفروع المتنقلة، لإتاحة كافة الخدمات التمويلية للعملاء وبالأخص فى المناطق النائية.

حيث تعتزم بلتون تعظيم القاعدة الرأسمالية المالية للشركة ليصل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة كاش للتمويل متناهى الصغر إلى 500 مليون جنيه.

وقال مرقس نبيل، الرئيس التنفيذى لشركة كاش للتمويل متناهى الصغر: “إن الشركة تتطلع إلى إثراء السوق من خلال إعتماد خطط تشغيلية طموحة .

وذلك عن طريق تقديم حلول تمويلية مبتكرة للعملاء فى ظل معدلات النمو المتوقعه مستقبلاً وارتفاع الطلب على التمويل، وفقاً لخططنا الإستراتيجية ودراسات الجدوى للسوق.

واستكمل نبيل أن كاش تستهدف زيادة عدد فروعها إلى 50 بنهاية 2023، ليصل إلى 150 بحلول الربع الأخير من 2024.

وذلك بهدف إتاحة حلول تمويلية لأكثر من 100 ألف عميل خلال الفترة القادمة بالتوسع فى شتى أنحاء الجمهورية وبالأخص فى المناطق الأكثر احتياجا فى الصعيد والدلتا والوادى الجديد والبحر الأحمر.

وجدير بالذكر، أن الشركة افتتحت 5 فروع جديدة خلال الأيام الماضية بعد إتمام استحواذ بلتون على الشركة والحصول على موافقات الهيئة”.

كما تعتزم الشركة التقدم للحصول على رخصة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وذلك بما يتيح للعملاء الحصول على تمويلات بقيمة تصل إلى 5 ملايين جنيه للمشروع ، مما سينعكس على حجم محفظة الشركة ونموها والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، لتعزيز الشمول المالى وثقافة العمل الحر وريادة الأعمال.

كما تعكف الشركة على إتمام الخطط الاستثمارية والتشغيلية لعقد شراكة مع إحدى الجهات الدولية المتخصصة التى تهدف للتمكين الاقتصادى للمرأة .

وذلك عن طريق توفير فرص عمل وتأهيلهم وتقديم الدعم الفنى والمالي لهم، تمهيدا لبدء التنفيذ وإطلاق المشروع.