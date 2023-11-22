بلتون تعلن عن الانتهاء من إتمام عرض الشراء الإجباري على أسهم دايس للملابس

أعلنت شركة بلتون المالية القابضة عن إتمام تابعتها الخاصة بترويج وتغطية الاكتتاب دورها كمستشار مالي لعملية عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة «توما للاستثمارات التجارية والصناعية» بالتحالف مع ماجد توما لشراء أسهم دايس للملابس الجاهزة المقيدة بالبورصة المصرية بقيمة سوقية 1.6 مليار جنية.

وأوضحت في بيان لها اليوم أن نسبة الأسهم المملوكة من التحالف قبل تقديم عرض الشراء الإجبارى مثلت نسبة 32.9%؛ إذ أن التحالف استهدف الاستحواذ على 838 مليون سهمًا بحد أقصي من أسهم دايس، بما يعادل 46.9٪ من الأسهم المتاحة للشراء، علماً بأن العرض استهدف شراء نسبة الحد الأقصى للأسهم المتاحة وبدون أى حد أدني لعدد الأسهم.

وأشار إلى أن التحالف نجح من خلال العرض المقدم فى الحصول علي نسبة 64.97% من عدد الأسهم المتاحة للبيع بما يعادل 545 مليون سهم، وبناءً عليه ارتفعت نسبة مساهمة التحالف مجتمعين الى 63.36% فى شركة دايس.

وتابعت أن شركة بلتون للوساطة المالية بدور سمسار تنفيذ الصفقة، فيما قام معتوق بسيوني والحناوي بدور المستشار القانوني.