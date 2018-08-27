بلتون تعلن رفض عرضها لشراء حصة فى أورا بنك

مصطفى طلعتقالت شركة بلتون المالية القابضة، إنه تم رفض عرض الشراء الملزم لمجموعة أورا جروب للاستحواذ على حصة حاكمة في بنك اورا الذي يمتلك بنوكاً في 12 دولة أفريقية.وقالت "بلتون" فى إفصاح منشور على شاشات تداول البورصة اليوم الاثنين، إن الرفض جاء نتيجة عدم التوافق الجوانب المالية للعرض المقدم من ا

مصطفى طلعت

قالت شركة بلتون المالية القابضة، إنه تم رفض عرض الشراء الملزم لمجموعة أورا جروب للاستحواذ على حصة حاكمة في بنك اورا الذي يمتلك بنوكاً في 12 دولة أفريقية.

وقالت “بلتون” فى إفصاح منشور على شاشات تداول البورصة اليوم الاثنين، إن الرفض جاء نتيجة عدم التوافق الجوانب المالية للعرض المقدم من الشركة.

وأورا جروب هى إحدى الشركات التي تعمل فى مجال الخدمات البنكية فى القارة الإفريقية وتمتلك مجموعة من البنوك تعمل فى نحو 12 دولة فى غرب ووسط أفريقيا تحت الاسم التجارى (أورا بنك ) ولديها 143 فرعا وتقدم خدماتها إلى نحو 4000 عميل.

ووافق مجلس إدارة بلتون، خلال شهر مايو الماضي، على السير فى إجراءات الاستحواذ على حصة حاكمة فى مجموعة أورا.

ويبلغ رأسمال بلتون نحو 200 مليون جنيه، موزعاً على 169 مليون سهم، بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم.