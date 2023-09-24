بلتون تعلن تغيير العلامة التجارية لشركة BelCash إلى Seven

أعلنت شركة بلتون المالية القابضة عن تغيير الاسم التجاري لشركة التمويل الاستهلاكي BelCash – المملوكة لها بالكامل- إلى Seven، في إطار استراتيجية التحول إلى شركة رائدة في مجال التمويل الاستهلاكي من خلال توفير مجموعة متنوعة ومبتكرة من حلول التكنولوجيا المالية لتلبية كافة احتياجات العملاء ومساعدتهم في تحقيق طموحاتهم.

1.3 مليار جنيه قيمة محفظة Seven

وتدير شركة seven حاليًا محفظة بقيمة 1.3 مليار جنيه، والتى تم تحقيقها في أقل من 5 أشهر بعد تغيير الاسم التجاري لها، وتهدف إلى توفير حلول سريعة وآمنة ومرنة لتمويل العملاء الراغبين في الحصول على المنتجات أو الخدمات من مختلف القطاعات منها التعليم والرعاية الصحية والسفر والأجهزة الإلكترونية، وتشطيب الوحدات، والأثاث، والسيارات؛ إذ تتيح إمكانية إتمام المشتريات وتقسيطها على فترات تبدأ من 6 أشهر وتصل إلى 60 شهرًا.

وتعليقًا على إطلاق الاسم التجاري الجديد للشركة، صرح مجد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة seven قائلاً: “نفخر بحجم الانجازات التي تمكننا من تحقيقها خلال الخمسة أشهر الماضيه، استنادا إلى باقة الحلول والخدمات المتنوعة التي نقوم بتقديمها للسوق المصري؛ إذ يتخطى نطاق أعمال الكيان تقديم خدمات التمويل الاستهلاكي المتعارف عليها، ويمتد ليشمل العديد من القطاعات الحيوية وعلى رأسها التعليم والسيارات والرعاية الصحية حرصًا منا على تلبية كافة احتياجات العملاء بسرعة وسهولة وانطلاقا من حرصنا على توفير تجربة فريدة لعملائنا.”

وأطلقت seven خطة توسع كبيرة تشمل تغطية أهم المناطق في مصر منها القاهرة الكبرى والإسكندرية ومنطقة الدلتا وصعيد مصر، وتمتد إلى البحر الأحمر، بهدف الوصول لقاعدة أكبر من العملاء من خلال توافر خدماتها في كافة أنحاء البلاد.

جدير بالذكر أن تغيير الاسم التجاري لشركة التمويل الاستهلاكي إلى seven جاء في إطار جهود بلتون لتوسيع نطاق الخدمات الماليه غير المصرفية التي تقدمها على رأسها الاستثمار المباشر والتأجير التمويلي والتخصيم، ورأس المال المخاطر، والتمويل متناهي الصغر. والجدير بالذكر أن بلتون تهدف توفير خدمات مالية شامله ومبتكره تلبي احتياجات أسواق دائمة التغير.