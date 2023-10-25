«بلتون» تطبق نظام «Oracle Fusion Cloud Payroll» لإدارة الرواتب في عملياتها

أعلنت شركة “بلتون المالية القابضة”، أحد البنوك الاستثمارية الأسرع نموًا، عن نجاحها فى تطبيق نظام إدارة الرواتب الخاص بشركة Oracle والمعروف باسم Oracle Payroll.

وذلك ضمن تطبيقات Oracle Fusion Cloud Human Capital Management “HCM.

وتعد بلتون أول شركة مصرية تقوم بتطبيق هذا النظام المبتكر القائم على إدارة وتخزين ومعالجة البيانات عبر الإنترنت فى عملياتها.

وذلك فى إطار استراتيجية بلتون لدمج البيانات واستخدام الحلول الرقمية المتطورة، وهو إنجاز غير مسبوق سيساهم فى تحسين عملية إدارة الرواتب وتعزيز الكفاءة التشغيلية بالشركة.

وقامت بلتون بتطبيق برنامج Oracle Payroll لتأمين أعلى مستويات الجودة فيما يتعلق بنظام دفع الرواتب، لإدارته بشكل أكثر سهولة وكفاءة، وتجنب أى خطأ أو تعطيل قد يحدث، وضمان حصول الموظفين على رواتبهم فى المواعيد المحددة بكل دقة.

ويتميز برنامج Oracle Payroll بقدرته على تحسين عملية إعداد التقارير، حيث سيتمكن موظفى بلتون من الوصول الفورى للوحات التحكم الخاصة بإعداد التقارير، والتى توفر لهم كافة البيانات الخاصة بالرواتب بشكل دقيق ومفُصل، مما يتيح إدارة عملية الرواتب بشكل أفضل.

ويعتبر هذا البرنامج بمثابة إضافة استراتيجية للمنصات الأساسيه الأخرى بالشركه، والخاصة بالشئون المالية والمشتريات.

ويقوم البرنامج بمعالجة وتخزين جميع البيانات بشكل آلي مما يؤدى إلى تقليل إدخالها يدويًا وتحسين دقة البيانات وتسهيل وصول جميع الإدارات للمعلومات التى يحتاجونها، وبالتالى تعزيز التعاون بين موظفى الإدارات.

جدير بالذكر أن نظام Oracle Payroll، هو أحد الحلول القائمة على إدارة وتخزين ومعالجة البيانات عبر الإنترنت لتسهيل إدارة عمليات الرواتب والتشغيل الآلى لهاوهو نظام مصمم لجميع أنواع الشركات العاملة بمختلف القطاعات.

ويتم تطبيق هذا النظام الموحد بالكامل مع برنامج Oracle Cloud Human Capital Management، ويوفر مجموعه متكامله من الحلول لإدارة المواد البشرية لتسهيل المهام التى تقوم بها.

مثل إدارة المواهب، والتخطيط لاحتياجات الشركة من الموظفين ومساعدة الموظفين فى تحقيق أهداف الشركة.

ويعد تطبيق نظام Oracle Payroll خطوة مهمة فى مسيرة نجاح بلتون، لما يقدمه من مزايا تسهيلا للعمليات اليومية بالشركة.

وفى هذا السياق، قالت شيري بشارة، رئيس قطاعى الموارد البشرية والاستدامة – بلتون، “نحن فخورون بالإعلان عن نجاح شركة بلتون المالية القابضة فى دمج نظام ادارة الرواتب Oracle Payroll بالكامل فى عملياتها، بفضل الدعم والثقه الراسخة لإدارتنا التنفيذية.

وواصلت أن بلتون تعد أول شركة فى مصر تقوم بتطبيق هذا النظام، ويمثل هذا الإنجاز شهادة على تفانى وخبرة فريق عمل بلتون.

وأشارت إلي أن بلتون تتطلع لإحداث تغيير غير مسبوق فيما يتعلق بإدارة عمليات الرواتب، وتحسين كفاءة العمل داخل المؤسسة بشكل عام، فضلاً عن تطبيق المزيد من الحلول التكنولوجيه المطوّره لدفع مسيرة بلتون لآفاق جديده من النجاح”.

وفى سياق متصل، قال أحمد عبد الجابر، رئيس قطاع المعلومات – بلتون، إن تطبيق نظام Oracle Payroll الحديث سيحدث تغييرا جذريا فى إدارة عمليات الرواتب بالشركه لما يوفره من حلول مرنه وآمنه ومتطوره.

كما سيتم تطبيق النظام الجديد بمنتهى السلاسة لدعم الأنظمة الأساسية الأخرى بالشركة مما سيوفر منصة بيانات موحده سهلة الاستخدام.

وأعرب عبد الجابر عن ثقته فى قدرة هذا النظام على مساعدة الشركة فى تحقيق أهدافها الإستراتيجية وتعزيز قدرتها التنافسية بالإضافة إلى تسهيل إدارة العمليات وتحسين دقة البيانات”.

ومن جانبه، قال اندرس جارسيا، نائب الرئيس لمبيعات التطبيقات لمنطقه اسيا بشركة Oracle ، أن برنامج “Oracle Payroll هو احد الحلول عالية التعديل بدرجة كبيرة وموحدا بالكامل مع Oracle Cloud HCM .

ويسمح البرنامج للمؤسسات بتبسيط عملية دورة المرتبات الخاصة بها باستخدام ميزات تلقائية مثل الدفع بأثر رجعى والمهمات المتعددة باستخدام نظام HCM موحد.

واشار إلي أن من خلال تطبيق هذا النظام، ستقضي بلتون وقتًا أقل في معالجة المرتبات وستركز بشكل أكبر على إدارة أعمالها الأساسية إلى جانب تقليل المخاطر من خلال التحديثات التلقائية لقوانين الرواتب واللوائح الضريبية العالمية والوطنية والمحلية.

يذكر أن بلتون المالية القابضة هى شركة رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية، وتتمتع بسجل حافل من الإنجازات يمتد لعقود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتقدم بلتون مجموعة متكاملة ومتنامية من الحلول والخدمات المالية، والتى تشمل الوساطة فى الأوراق المالية، وخدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، وإدارة الأصول، والبحوث، والاستثمار المباشر.

بالإضافة إلى خدمات التمويل غير المصرفى والتى تتضمن خدمات التأجير التمويلى، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكى، ورأس المال المخاطر، والتمويل متناهى الصغر.

وتقدم Oracle (المدرجة في بورصة نيويورك ) مجموعة متكاملة من التطبيقات والبنى التحتية الآمنة والمستقلة من Oracle للخدمات السحابية.