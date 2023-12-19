«بلتون» تسعى للاستحواذ على 51% من «الوطنية للبذور» بقيمة 140 مليون جنيه قابلة للزيادة بشروط

أعلنت شركة بلتون المالية القابضة، عن السير في إجراءات الاستحواذ على 51% من أسهم الشركة الوطنية لإنتاج البذور وتقاوي الحاصلات الزراعية بقيمة 140 مليون جنيه.

وذلك من خلال شركة نبت “NEPIT”، إحدى الشركات التابعة لبلتون كابيتال ومنصتها الاستثمارية المتخصصة في قطاع الزراعة والتصنيع الغذائي.

وأشارت بلتون إلى أن الأسهم المبيعة من ضمن الأسهم المملوكة لشركة القاهرة كابيتال للاستثمارات المالية، وسوف يستحق لشركة نبت أي أرباح يتقرر توزيعها تتعلق بتلك الأسهم.

وواصلت بلتون أن شركة نبت ستقوم بالاستحواذ على حصة في أسهم الشركة الوطنية بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية والحصول على موافقات الجهات الرقابية اللازمة.

ولفتت بلتون إلى أنه من المتوقع ان تنتهي الشركة من تنفيذ الصفقة قبل نهاية العام الحالي، مع مراعاة جميع أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وتقوم شركة نبت بسداد مبالغ إضافية قد تصل بحد أقصى إلى 166 مليون جنيه على عدة مراحل خلال الفترة القادمة.

وذلك في حالة تحقيق الشركة الوطنية نتائج تشغيلية ومالية تتوافق مع ما تم استهدافه، بالإضافة إلى استيفاء بعض الشروط التشغيلية والمالية الخاصة بالشركة، والانتهاء من انتاج واستحداث أصناف وسلالات جديدة.

بلتون: لن تتعدى قيمة الصفقة 306 ملايين جنيه بحد أقصى

وأشارت بلتون إلى أنه في جميع الأحوال لن تتعدى قيمة الصفقة 306 ملايين جنيه بحد أقصى وذلك حال سداد كامل المبالغ الإضافية واستيفاء جميع الشروط التشغيلية والمالية المستهدفة للشركة الوطنية.

يذكر أن نبت NEPIT، هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة بلتون كابيتال، وتوجه شركة نبت الاستثمارات في مجموعة من القطاعات، بما في ذلك الغذاء والزراعة والصناعات الغذائية التصديرية والتكنولوجيا الزراعية كأحد الأولويات الرئيسية.

وتعد بلتون كابيتال التابعة والمملوكة بالكامل لشركة بلتون المالية القابضة، ذراع الاستثمارات المباشرة لشركة بلتون المالية القابضة.

وتقوم بلتون كابيتال بتوجيه الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا والأغذية والزراعة والاستثمار العقاري والبنية التحتية والصناعات التصديرية.

وتتمتع بلتون المالية القابضة الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية، تتمتع بسجل حافل من الإنجازات يمتد لعقود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتقدم الشركة مجموعة متكاملة ومتنامية من الحلول والخدمات المالية، والتي تشمل الوساطة في الأوراق المالية، وخدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، وإدارة الأصول، والبحوث، والاستثمار المباشر.

بالإضافة إلى خدمات التمويل غير المصرفي والتي تتضمن خدمات التأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، ورأس المال المخاطر، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري.

وتأسست الشركة الوطنية لإنتاج البذور وتقاوي الحاصلات عام 1981، وتهدف الي التعاقد وانتاج واستحداث أصناف وسلالات جديدة وهجين الحاصلات الزراعية التي تثبت امتيازها في الإنتاج وتوفير هذه التقاوي للمزارعين.

كما تهدف الشركة الي توزيع التقاوي والبذور الزراعية داخل وخارج جمهورية مصر العربية.