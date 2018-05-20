بلتون تستحوذ على حصة حاكمة في مجموعة أورا

خالد بدر الدين:أعلنت مؤسسة بلتون المالية القابضة، أحد أكبر بنوك الاستثمار في مصر، يوم الأحد إن مجلس الإدارة وافق على الاستحواذ على حصة حاكمة في مجموعة أورا التي تمتلك بنوكا في 12 دولة أفريقية.وأكدت بلتون التابعة للملياردير المصري نجيب ساويرس في بيان صحفي أن مجلس إدارتها وافق على تفويض رئيس مجلس

خالد بدر الدين:

أعلنت مؤسسة بلتون المالية القابضة، أحد أكبر بنوك الاستثمار في مصر، يوم الأحد إن مجلس الإدارة وافق على الاستحواذ على حصة حاكمة في مجموعة أورا التي تمتلك بنوكا في 12 دولة أفريقية.

وأكدت بلتون التابعة للملياردير المصري نجيب ساويرس في بيان صحفي أن مجلس إدارتها وافق على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو العضو المنتدب للشركة في ”التوقيع على عرض شراء غير ملزم وإرساله.. للبائعين“.

وذكرت وكالة رويترز إن بلتون من أكبر المؤسسات المالية في مصر وتتبعها نحو 18 شركة متخصصة في الاستثمار وإدارة الأصول والأوراق المالية وتغطية الاكتتابات.

وقالت بلتون إن مجلس إدارتها وافق على ”تعيين مستشار مالي وقانوني وفني لبدء عملية الفحص النافي للجهالة وكذلك تفوضيهم في البدء في التفاوض مع البائعين بخصوص التوصل إلى اتفاق بشأن الصفقة“.

وكانت مؤسسة بلتون استحوذت في فبراير الماضى على 60 % من أورباخ جرايسون للأوراق المالية التي تعمل في أكثر من 125 دولة.