بلتون ترفع حجم الأصول المدارة بنسبة 50% في 2017

أحمد علي كشف مصطفى عبد العزيز، رئيس قطاع السمسرة بشركة بلتون المالية القابضة، أن شركته اتبعت استراتيجية توسعية خلال العام الحالي أدت إلى زيادة حجم الأصول المُدارة بنسبة 50%، لتسجل 27 مليار جنيه، مقارنة بـ18 مليارًا في مطلع العام. وأضاف،…

أحمد علي





كشف مصطفى عبد العزيز، رئيس قطاع السمسرة بشركة بلتون المالية القابضة، أن شركته اتبعت استراتيجية توسعية خلال العام الحالي أدت إلى زيادة حجم الأصول المُدارة بنسبة 50%، لتسجل 27 مليار جنيه، مقارنة بـ18 مليارًا في مطلع العام.

وأضاف، في تصريحات، لـ”المال”، أن “بلتون القابضة” ستسعى خلال الفترة المقبلة نحو زيادة حجم الأصول المدارة، لكن في الأسواق الخارجية، وعدم التركيز على السوق المحلية التي تستحوذ على نصيب الأسد من الأصول المُدارة الحالية.

وحقق نشاط إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار بشركة بلتون القابضة إيرادات بنحو 19.959 مليون جنيه في الـ9 شهور الأولى من 2017، مقارنة بـ21.699 مليون جنيه، في نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح رئيس قطاع السمسرة بشركة بلتون المالية القابضة، أن شركته ما زالت تترقب الفرصة الاستثمارية المناسبة للاستحواذ على شركة إدارة أصول أوروبية خلال العام المقبل، مؤكدًا في الوقت نفسه عدم اتخاذ أي إجراءات بهذا الشأن.

وتسعى “بلتون” نحو تأسيس صندوق استثماري جديد بحجم مستهدف يصل لمليار دولار بغرض الاستثمار في أدوات الدين المحلية.

يُذكر أن “بلتون” أعلنت عن تكبدها خسائر بلغت 23.323 مليون جنيه خلال الشهور التسعة الأولى من 2017، مقابل صافي ربح 2.391 مليون مليون جنيه بالفترة نفسها من العام السابق.