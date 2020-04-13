بلتون ترفع تقييم سهم سبيد ميديكال إلى 4.2 جنيه بسبب اتفاقية برايم سبيد

رفعت وحدة أبحاث بنك الاستثمار “بلتون” القيمة العادلة لسهم شركة “سبيد ميدكال” المتخصصة فى الخدمات الطبية من 2.3 إلى 4.2 جنيه مع الحفاظ على التوصية بالشراء.

يذكر أن سهم سبيد ميديكال يتداول على شاشات البورصة حالياً عند مستوى 2.4 جنيه.

وقالت “بلتون” في ورقة بحثية وصلت “المال” إن رفع التقييم يأخذ فى الاعتبار توقيع شركة برايم سبيد – التابعة لسبيد ميديكال – أول اتفاقية تمثل (45% من القيمة العادلة)، للتعاقد على حوالي 4 ملايين تحليل وكاشف للأمراض والفيروسات.

وذكرت “بلتون” أن الاتفاقية تضيف حوالي 88 مليون جنيه لصافي ربح شركة سبيد ميديكال المتوقع لعام 2020 (مما يزيد على 4 أضعاف التقديرات الأصلية لصافي الربح لعام 2020 عند حوالي 20 مليون جنيه).

وأوضحت أنها أخذت عدة إعتبارات في التقييم تمثلت في عدم امتلاك شركة سبيد ميديكال حصة مسيطرة (حيث تبلغ حصتها 30%)، كذلك طبيعة أعمال شركة برايم سبيد، باعتبارها شركة قائمة على مشروعات مستقلة، كل مشروع له متغيرات وتدفقات نقدية وعائدات مختلفة،وأخيرا اعتبار غياب القابلية للتسويق نظراً لأن شركة برايم سبيد هي شركة قطاع خاص.

وقالت الورقة البحثية إنها خفضت تقديراتها للإيرادات وصافى ربح سبيد ميديكال بشكل تراكمي لعامي 2020 و 2021 بنحو 16% و 19% على التوالي، في ضوء عدم الاستقرار والتعطيل الجزئي للأعمال التشغيلية خلال الفترة الحالية مع تفشي فيروس كوفيد-19.

وذكرت “بلتون” أن سهم سبيد ميديكال يتداول بمضاعف ربحية متوقع لعام 2020 عند 8.6 مرة (بعد الأخذ في الاعتبار نسبة الدخل من برايم سبيد إلى سبيد ميديكال)، مما ينخفض بشكل ملحوظ عن متوسط مضاعف الربحية للشركات المصرية والسعودية عند 19.6 مرة المتوقع لعام 2020.

يشار إلى أن شركة سبيد ميديكال، قد أعلنت قبل أيام، عن تعاقدها على شراء 4 ملايين جهاز كاشف للأمراض والفيروسات، وسيتم توريدها خلال الأسابيع القادمة.

وقالت “سبيد ميديكال”، فى إفصاح للبورصة، إن شركة “برايم سبيد للخدمات الطبية” هى التى وقعت هذا التعاقد، وقد بدأ توريد الأجهزة بالفعل، ولم يذكر الإفصاح الجهة الموردة للأجهزة ، أو أسعارها.

ويعد هذا التعاقد أول نشاط تقوم به شركة “برايم سبيد” المعلن عن تأسيسها نهاية مارس الفائت بالشراكة مع عدد من رجال الأعمال.

ويبلغ رأسمال العامل لشركة برايم سبيد 4 ملايين دولار.

وقالت سبيد ميديكال إنها ستفصح عن أى تعاقدات أخرى تقوم بها الشركة الجديدة فور إتمامها.