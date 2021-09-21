بلتون ترفع القيمة العادلة لسهم «IDH» إلى 24.6 جنيه

رفعت وحدة أبحاث بنك الإستثمار “بلتون” القيمة العادلة لسهم شركة التشخيص المتكاملة القابضة IDH من 1,40 إلى 1,60 دولار للسهم في بورصة لندن.

ويوازي التقييم ما بين 22 إلى 24.60 جنيه للسهم في البورصة المصرية بعد القيد المزدوج للشركة في مايو الماضي، علما بان السهم يتداول حالياً على الشاشات بالقرب من 18 جنيه.

وقالت “بلتون” أن القيمة العادلة توفر ارتفاعاً محتملاً بنسبة 26% و37% على الترتيب ويسمح بالتوصية بالشراء.

وذكرت أن تغيير القيمة العادلة يأتي بعد تعديل توقعات بلتون لعامي 2021-2022 اذ رفعت تقديراتها للإيرادات في عامي 2021-2022 بنحو 22% لتعكس الأداء القوي خلال النصف الأول من 2021 في مصر كونها سوقاً رئيسياً للشركة وما تم تحقيقه من الإيرادات المتعلقة بكوفيد-19.

مع الأخذ في الاعتبار الصفقة الأخيرة الخاصة بمختبر بيولاب التابع للشركة في الأردن مع مطار الملكة علياء الدولي لإجراء اختبارات كورونا على القادمين والمسافرين.

وتتوقع بلتون أن يحافظ سهم شركة IDH على النمو الجيد وارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 76% على أساس سنوي مسجلة 4,68 مليار جنيه في 2021، بدعم من إيرادات اختبارات كوفيد-19 مع توقعات أن تشكل 48% من إيرادات عام 2021، إلى جانب نمو الاختبارات العادية مقارنة بضعف الطلب في 2020 متأثراً بجائحة كورونا.

و تتوقع أن يمثل الاتفاق الأخير بين مختبر بيولاب ومطار الملكة علياء الدولي (الذي يستمر لمدة 6 أشهر مع تجديد متوقع) دعماً إضافيا لنمو الإيرادات لباقي العام، هذا بالإضافة إلى 155 مليون جنيه في النصف الثاني من 2021 ، وبالتالي من المنتظر أن تقوم شركة IDH بإجراء 34,2 مليون اختبار (+26% على أساس سنوي) لـ 9,6 مليون مريض (+35% على أساس سنوي) مع متوسط إيرادات لكل اختبار 137 جنيه (+40% على أساس سنوي).

من هنا، نتوقع عودة الإيرادات لمستوياتها الطبيعية جزئياً بدءً من 2022 مقارنة بالمستوى المرتفع المتوقع في 2021، مع الاستقرار المتوقع لإيرادات عام 2023 (+2% على أساس سنوي) مع الانخفاض المتوقع لاختبارات كورونا تدريجياً مع تسارع الحملة القومية للتطعيم ضد فيروس كورونا في مصر.

وترى بلتون أن الاختبارات العادية ستقود النمو بدءً من عام 2024 مع عودة شركة IDH لمستويات النمو الطبيعية (بدعم من الأسعار وأعداد الاختبارات) في كافة أسواقها، وذلك بدعم من التحسن الحالي لقطاع الرعاية الصحية وخاصة على جانب الطلب.

وتترقب بلتون لشركة IDH أن تتمكن من توسيع أعمالها والقيام بصفقات دمج واستحواذ ضخمة في الأسواق الإفريقية والشرق الأوسط وجنوب آسيا بحد أقصى 100 مليون دولار وربحية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بين 3,5- 4 مليون دولار، وذلك بحسب إدارة الشركة.

يأتي ذلك مدعوماً بمركزها المالي القوي والذي يصل نحو 1,13 مليار جنيه بعد دفع التوزيعات بنهاية الربع الثاني من 2021 إلى جانب الاتفاق الأخير الذي وقعته الشركة مع مؤسسة التمويل الدولية للحصول على قرض بقيمة 45 مليون دولار 700 مليون جنيه ويسدد على 8 أعوام،

فضلاً عن ذلك، تتوقع توزيع شركة IDH 0.114 دولار (+132% على أساس سنوي) نظراً لصافي الربح الضخم المتوقع في عام 2021.

ومن المتوقع أيضاً أن تحافظ شركة IDH على معدلاتها في دفع التوزيعات، رغم أن ذلك سيعتمد على احتياجات الإنفاق الرأسمالي للشركة.

مع ذلك، تتوقع زيادة معدل دفع توزيعات عن 90% من صافي الربح خلال فترة التوقعات لحين الإفصاح عن تفاصيل أخرى لحجم صفقة الدمج والاستحواذ المحتملة

جدير بالذكر أن شركة IDH قد أعلنت مؤخراً عن المؤشرات المالية والتشغيلية والقوائم المالية لفترة النصف الأول المنتهية في 30 يونيو 2021، اذ بلغت الإيرادات 2,293 مليون جنيه وهو نمو سنوي بمعدل 141%. وسجلت الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 1,203 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2021، بزيادة سنوية قدرها 227%.

وارتفع صافي الربح بمعدل سنوي 283% ليسجل 668 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2021. وخلال الربع الثاني من عام 2021 منفردًا، سجلت الشركة إيرادات قياسية بلغت 1,164 مليون جنيه، وهو نمو بمعدل 3% مقارنة بالربع السابق. كما بلغ صافي الربح 327 مليون جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري، مصحوبًا بوصول هامش صافي الربح إلى 28% خلال نفس الفترة.