بلتون ترفع القيمة العادلة لسهم المصرية للاتصالات إلى 16.2 جنيه

رفعت وحدة ابحاث بنك الإستثمار “بلتون” القيمة العادلة لسهم المصرية للاتصالات إلى 16.2 جنيه، مع ترقية التوصية إلى الشراء.

وقالت “بلتون”، في ورقة بحثية وصلت “المال” إن هناك 7 عوامل دفعتها لرفع تقييم السهم تمثلت في الاتي:

1- رفع تقديراتنا للنمو السنوي المركب للربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب في الفترة من 2020-2025 بنسبة 14% مقارنة بـ 9% سابقاً.

2- تعديل افتراضاتنا للإيرادات (بنمو سنوي مركب 10% خلال الفترة من 2020-2025) إثر الارتفاع المتوقع لمتوسط الإيرادات من كل مستخدم للداتا بالإضافة إلى زيادة العدد المتوقع للمستخدمين في كافة القطاعات، مما يعكس ارتفاع الاستهلاك والباقات المتكاملة المحتملة.

3- تضمين التوزيعات الكبيرة الاستثنائية الأخيرة من فودافون بنحو 10 ملايين جنيه في 2021 (4,5 مليار جنيه للمصرية للاتصالات) لتقديراتنا، والدخل المستدام من التوزيعات من فودافون بناءً على اتفاقية سياسة التوزيعات الجديدة للشركة مع إدارة شركة المصرية للاتصالات، حيث تقوم فودافون مصر بتوزيع 60% من التدفق النقدي الحر المحقق (45% منها لصالح شركة المصرية للاتصالات.

4- خفض الديون الحالية بنحو 20.2 مليون جنيه خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

5- خفض توقعاتنا لمتوسط الإنفاق الرأسمالي خلال الفترة من 2020-2025 لتعكس الانتهاء من الإنفاق الرأسمالي الخاص بتركيب شبكة الألياف الضوئية، والفوز بمناقصة نطاق ترددي جديد 20 ميجاهارتز والمشروعات الحكومية.

6- إعادة تفعيل برنامج المعاش المبكر عام 2024.

7- إعادة تقييم فودافون مصر باستخدام نموذج خصم الأرباح وتداول سهم المصرية للاتصالات بمضاعف منشأة/ الربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب منخفض خلال عام 2021 عند 1.0 مرة مقارنة بمتوسط نظرائها عند 5.8 مرة.

وبالمثل، يبلغ مضاعف الربحية المتوقع للمصرية للاتصالات 3.2 مرة في عام 2021، بانخفاض 82% عن نظرائها إقليميا، وفي رؤيتنا، سيتقلص هذا الخصم بعد قدرة الشركة على الاستفادة من أوجه التكامل من استثماراتها في فودافون مصر.

الاستفادة من استثمارات الشركة في فودافون

قالت “بلتون” أنها فضلت إعادة تقييم فودافون مصر باستخدام نموذج خصم التوزيعات بدلاً من النموذج المستخدم من قبل وهو التدفقات النقدية المخصومة، في ضوء الاتفاق الموقع مؤخراً مع فودافون مصر لاستلام توزيعات نقدية بواقع 4,5 مليار جنيه في عام 2021 بالإضافة إلى التدفقات النقدية الحرة لشركة فودافون مصر المتوقعة بحد أدنى 60% سنوياً خلال الفترة المقبلة.

وذكرت “بلتون” أن السياسة الواضحة للتوزيعات ستساعد المصرية للاتصالات على استفادة المصرية للاتصالات من استثماراتها في شركة فودافون مصر.

توقعت “بلتون” حصول المصرية للاتصالات على إجمالي توزيعات بنحو 10,3 مليار جنيه من فودافون مصر في الفترة من 2021-2025.

وأشارت إلى ان ذلك سيسمح للشركة ببدء خفض مديونياتها، ونتوقع تراجع إجمالي ديون الشركة من 20,2 مليار جنيه في عام 2020 إلى 1,7 مليار جنيه بحلول عام 2025.

ولفتت إلى ان ذلك سيسمح ايضاً بدفع 1,2 مليار جنيه مقابل إعادة تفعيل برنامج المعاش المبكر في عام 2024، فضلاً عن الإبقاء على توقعاتنا الحالية لنصيب السهم من الأرباح بواقع 75 قرش خلال الأعوام الثلاثة المقبلة لتبلغ 1.5 جنيه بحلول أخر عام للتغطية (مع عائد على التوزيع 12%).

توقعات بنمو قوي للأرباح على مدار 5 سنوات

قالت “بلتون” أن مراجعة القيمة العادلة لسهم الشركة اخذ في الاعتبار استعادة المستويات الطبيعية لمتوسط الإيرادات من استخدام البيانات بعد الجائحة، (مع توقعاتنا بمعدل نمو سنوي مركب +10% للإنترنت المنزلي خلال الفترة من 2020-2025؛ ومعدل نمو سنوي مركب +8% في إنترنت الشركات خلال الفترة من 2020-2025).

وفي ضوء التطورات الرئيسية للبنية التحتية بدعم من إمكانية الوصول إلى الألياف الضوئية في جميع أنحاء مصر، فضلاً عن ذلك، نتوقع زيادة أعداد المشتركين في كافة قطاعات الشركة إثر وصول شبكة الألياف الضوئية إلى المنازل في كافة المناطق السكنية الجديدة، وتحديداً في العاصمة الإدارية الجديدة مع مواعيد التسليم السريعة؛ بالإضافة إلى سرعة أعمال التشييد في القطاع بأكمله، وأخيراً الاتجاه في قطاع التعليم إلى أنظمة التعلم الإلكتروني.

فضلاً عن ذلك، خفّضّنا توقعاتنا لمتوسط الإيرادات من كل مستخدم بقطاع المحمول (مع معدل نمو سنوي مركب +1% في 2020-2025)؛ كذلك عن إضافة استثمارات أكبر في شبكة الموبايل وتثبيت أبراج أكثر لاستضافة عملاء المصرية للاتصالات وذلك لتحسين جودة خدمات الشركة وزيادة حصتها السوقية (مع توقعات وصول حصتها السوقية إلى 14% بنهاية فترة التغطية).

راجعت “بلتون” توقعاتها لمشروعات الكابلات في ضوء المفاوضات الحالية لمبيعات الكابلات التي لم تفصح عنها إدارة الشركة إلى الآن والمتوقع توقيعها في الأمد القصير.

توقعت نمو سنوي مركب للربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب بنسبة +14% خلال الفترة من 2020-2025 مع وصول هامش مجمل الربح بعد فترة التغطية إلى 41% (مقارنة بـ 38% في 2020).

كما توقعت معدل نمو سنوي مركب للأرباح من الأعمال الأساسية بنحو 14.5% في الفترة من 2020-2025 نتيجة مراجعة توقعات الإيرادات سالفة الذكر، بالإضافة إلى تراجع المصروفات التمويلية وارتفاع الدخل من الاستثمارات.