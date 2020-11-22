«بلتون»: تراجع القيم العادلة لخمس أسهم رعاية صحية في البورصة

أعلنت وحدة أبحاث بنك الاستثمار “بلتون”، عن تحديث القيم العادلة لخمس شركات رعاية صحية مقيدة بالبورصة تحت مظلة تغطيتها.

وذكرت “بلتون”، في ورقة بحثية وصلت “المال”، أنها رفع القيمة العادلة لشركة سبيد ميديكال من 1.3 إلى 2 جنيه، (بعد أخذ زيادة رأس المال في الاعتبار).

نمو متوقع لسبيد ميديكال وراميدا.. والدمج والاستحواذ دوافع لابن سينا وكليوباترا.. وايبيكو توفر عائد توزيع مرتفع

بينما خفضت “بلتون” القيم العادلة لشركات كل من راميدا من 5.4 إلى 5.2 جنيه، وابن سينا فارما من 12.8 إلى 8.7 جنيه، ومجموعة مستشفيات كليوباترا من 6.9 إلى 6 جنيه، والشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو من 112.30 إلى 70 جنيه.

وأوصت الورقة البحثية الصادر عن “بلتون” بشراء أسهم سبيد ميديكال وراميدا وابن سينا فارما ومجموعة مستشفى كليوباترا وايبيكو.

معدلات نمو قوية

توقعت “بلتون” احتمالات نمو قوية لشركتي سبيد ميديكال وراميدا نظراً لخطط شركة سبيد ميديكال لتوسيع أعمالها في قطاع الرعاية الصحية وخطط شركة راميدا لطرح مستحضرات دوائية جديدة مرتفعة السعر/ الهوامش في المجالات العلاجية الأكثر طلباً والأسرع نموًا.

نؤيد أيضاً شركتي ابن سينا فارما ومجموعة مستشفيات كليوباترا نظراً لاستراتيجية الشركتين لتوسيع أعمالهما داخلياً ومن خلال فرص الدمج والاستحواذ.

أسست شركة ابن سينافارما مؤخراً شركة للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية (تم شراء حصة 75% من شركة علاجي تك في نوفمبر، وهي منصة لطلبات الأدوية ومستحضرات التجميل أونلاين).

قامت مجموعة مستشفيات كليوباترا بإضافة أصول جديدة إلى أعمالها (3 مستشفيات على مدار 18 شهر). نفّضّل شركتي إيبيكو و التشخيص المتكاملة القابضة نظراً لتوزيعاتهما المستدامة مرتفعة العائد (بين 6%-8%) خلال الفترة من 2020-2021.

كوفيد-19 يشكّل ضغوط على الأعمال

أثر وباء كوفيد-19 على قطاع الرعاية الصحية والأدوية في مصر كما في القطاعات الأخرى، حيث كان المستهلكون/ المرضى يؤجلون أو يتجنبون خدمات الرعاية الصحية خوفاً من العدوى، مما أدى لانخفاض زيارات المرضى وخاصة للعيادات داخل المستشفيات والعيادات الخاصة فضلاً عن تراجع الاختبارات المعملية خلال النصف الأول من 2020 أدى ذلك إلى تراجع مبيعات الأدوية القائمة على وصفة طبية.

تراجعت إيرادات مجموعة مسشتفيات كليوباترا بنسبة 17% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من 2020، كما تراجعت مبيعات شركة إيبيكو بنسبة 18% على أساس سنوي خلال نفس الربع من العام نتيجة تراجع المبيعات المحلية ومبيعات الصادرات.

أما شركتا ابن سينافارما وراميدا (المتخصصتين في الأدوية)، فتمكنتا من الحفاظ على نمو إيراداتهما عند 16% على أساس سنوي و6% على أساس سنوي على الترتيب، في الربع الثاني من 2020، بدعم أساسي من المناقصات والمبيعات للمستشفيات الخاصة، وذلك رغم ضعف مبيعاتهما إلى الصيدليات.

من بين الشركات التي نغطيها، تمكنت شركة سبيد ميديكال من التغلب على الوضع الوبائي خلال الربع الثاني من عام 2020 واستمر اتجاهها الصاعد أيضاً على مدار الربع الثالث من عام 2020 (وخاصة أعمال المعامل لديها) بفضل التحاليل الخاصة بكوفيد-19 وزيادة التعامل مع عملاء شركات التأمين، مما يجعل الشركة مستفيدة من استمرار الوضع الوبائي.

نمو جيد متوقع للعائد

توقعت “بلتون” نمو سنوي مركب بنسبة 22% لإيرادات مقدمي خدمات الرعاية الصحية في الفترة من 2020-2025 (مجموعة مستشفيات كليوباترا، سبيد ميديكال) مع اعتبار شركة سبيد ميديكال الأسرع نمواً بنمو سنوي مركب لأجل 5 سنوات 37%.

أما شركات الأدوية (راميدا، ابن سينافارما و ايبيكو)، نتوقع نمو سنوي مركب للإيرادات بنسبة 19% بين 2020-2025، مع أعلى نسبة نمو لشركة راميدا عند 23%.

نتوقع أن تكون شركتا سبيد ميديكال وراميدا الأسرع نمواً بين الشركات التي نغطيها نظراً لخطط النمو القوية لهما، حيث 1) تخطط شركة سبيد ميديكال لمضاعفة عدد معاملها إلى 200 معملاً على مدار الأعوام الـ 3-4 المقبلة وافتتاح مستشفى سبيد في يونيو 2021، بالإضافة إلى دخلها من الاستثمارات في برايم سبيد ومعامل مصر، 2) .

و نتوقع نمو ايضا لراميدا مدعومة بمنتجات دوائية جديدة مقرر طرحها من قبل الشركة بنحو 355 منتجاً متعلقاً بـ 218 مستحضراً دوائياً في 12 مجالات علاجياً بأسعار أعلى وهوامش أرباح أفضل، وذلك باستخدام الطاقة الإنتاجية الجديدة التي قامت الشركة بإضافتها مؤخراً (حيث يبلغ معدل التشغيل حالياً 35%-40%).

أما عن شركة ابن سينافارما، نتوقع أن يستمر أداء الشركة في تجاوز النمو المحقق في سوق الأدوية، وأن تستحوذ على حصة سوقية إضافة بنسبة 1% سنوياً.

ومجموعة مستشفيات كليوباترا، فنتوقع تحقيقها نمواً جيداً، بدعم من ارتفاع مستويات التشغيل للمستشفيات الثلاثة التي قامت بشرائها مؤخراً واتجاه نوعية الخدمات المقدمة للخدمات الأعلى سعراً من خلال تطبيق استراتجية وجود تخصصات خاصة تتميز بها كل مستشفى.

عوائد توزيع خلال فترة التوقعات

نتوقع أن تواصل شركة ايبيكو وابن سينافارما سياستها في دفع توزيعات أرباح خلال فترة التوقعات، بينما لا نتوقع بدء شركات سبيد ميديكال ومجموعة مستشفيات كليوباترا وراميدا دفع توزيعات في وقت قريب نظراً لخططهم التوسعية.

نفّضّل شركتي ايبيكو والتشخيص المتكاملة القابضة لاستراتيجيتهما السخية في توزيعات الأرباح التي توفر عائدات جذّابة على التوزيع بين 6%-8% خلال الفترة من 2020-2021.