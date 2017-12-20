بلتون تدير استثمارات صندوق دعم الرياضة

علمت المال أن شركة مصر بلتون لإدارة صناديق الاستثمار، ستتولى إدارة الاستثمارات المالية لصندوق دعم الرياضة، والذى وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيسه منذ أيام.

وقالت مصادر مطلعة على الصندوق إن شركة مصر بلتون، المملوكة مناصفةً بين بنك مصر وشركة بلتون المالية، ستوظف أموال الصندوق فى الاستثمار بالأدوات المالية ذات الدخل الثابت، موضحة أنه سيتم تعيين مجلس إدارة للصندوق منوط بتحديد سبل استخدام أموال الصندوق لدعم الأنشطة الرياضية المختلفة والموهوبين.

وتابعت المصادر: سيتم الترويج لرأسمال الصندوق بين عدد من المؤسسات والبنوك، كما من المخطط إجراء مؤتمر صحفى خلال الأسبوع المقبل لشرح جميع التفاصيل.

يشار إلى أن هيئة الرقابة المالية، وافقت يوم الأحد الماضي، على ترخيص صندوق الاستثمار الخيري لدعم الرياضة والمؤسس عبر بنك مصر برأسمال مبدئى 5 ملايين جنيه، ويتاح له جمع أموال تصل إلى 250 مليون جنيه بحسب قوانين سوق المال المحلية.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال مصدر مسئول ببنك مصر، إنه سيتم تشكيل لجنة مكونة من خبراء ماليين ورياضيين لتحديد أوجه الإنفاق الخاصة بالصندوق، على الرياضات والموهوبين في مختلف أنحاء الجمهورية من أجل خلق أبطال رياضيين على المستوى العالمي.