«بلتون» تخطف صدارة السمسرة بالبورصة الأسبوع الماضي

تصدرت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، قائمة أعلى 20 شركة سمسرة من حيث قيم التداول المنفذة فى البورصة المصرية الأسبوع الماضي، بحصة سوقية 14.3%.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخة منه، أن شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية جاءت في المرتبة الثانية بحصة 12.5% ثم بايونيرز لتداول الاوراق المالية 9.8%.

واحتلت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية المركز الرابع بحصة 7.2% وعربية اون لاين لتداول الأوراق المالية 6.2%، والمجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية 5.4%، تايكون بحصة 4.9%.

وفي المركز الثامن جاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بحصة 4.6%، ثم سيجما 4.1%، وفي المرتبة العاشرة شركة العربي الافريقي بنسبة استحواذ 3.3%.

واحتل الترتيب من الـ11 إلى العشرين كل من: “نعيم وثمار وكايروكابيتال وحلوان واتش سي وبرايم والاهلي فاروس ونيوبرنت وميراج واتش دي”، بحصص بين 1.9و3.2%.

وتراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط مبيعات للمستثمرين المصريين.

وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 2.17% ليصل إلى 11056 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 7.58% إلى 2807 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 6.45% إلى 3795 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 3.29%، ما يعادل 24.5 مليار جنيه، ليغلق عند 721.2 مليار جنيه.

واختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الخميس، نهاية تعاملات الأسبوع، على هبوط جماعي مدفوعة بضغوط بيعية للمستتثمرين المصريين.

وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 11056 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.63% إلى 2807 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 1.35% إلى 3795 نقطة.

وتوقع محللون فنيون أن تواصل البورصة المصرية حركتها العرضية المائلة للصعود بجلسة الغد، مرجحين انطلاقة نحو مستويات 11200 و 11350 نقطة، حال استمرار تماسك السوق أعلى مستوى 11000 نقطة .

وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني فى شركة “نعيم القابضة” إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي لايزال متماسكًا أعلى 11000 نقطة، لافتًا إلى أن نجاحه في الارتداد لأعلى من ذلك المستوى سوف يعزز من فرص صعوده لمستوى 11350 نقطة.

وأشار إلى أن فشل المؤشر في عدم التماسك أعلى مستوى 11000 نقطة سوف يُنذر بمزيد من التراجع نحو مستوى 10750 نقطة .

وقال حسام عيد، مدير الاستثمار فى شركة “إنترناشيونال” لتداول الأوراق المالية، إن حركة أسهم البورصة سواء القيادية أو نظيرتها المضاربية تشهد حركة متذبذبة منذ بداية الأسبوع بضغط مجموعة من العوامل وهو ما ظهر على إغلاقات جلسة الاربعاء .

وتوقع أن تستكمل السوق حركتها المتذبذبة بجلسة الخميس نحو مستويات 11200 نقطة، خاصة في ظل إغلاق السوق أعلى دعم 11000 نقطة، لافتًا إلي أن تجاوز مستوى 11200 نقطة سيدفعها نحو منطقة 11400 نقطة على المدى القريب .

ولفت إلي أن إعادة الحديث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية وتعديلات ضوابط الإقفال كانت أبرز الأحداث التي دفعت السوق للتحرك بشكل تذبذبي .

وعلى صعيد المؤشر السبعيني، أكد أنه يتداول حاليًا قُرب مقاومة 2860 نقطة، لافتًا إلى أن المؤشر لديه مستهدفات بمستوى 2930 نقطة وتجاوزها سيدفعه نحو 3013 نقطة.