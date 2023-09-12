«بلتون» تختتم برنامجها الاستراتيجي للتدريب الصيفي لتطوير مواهب طلاب الجامعات

أعلنت شركة بلتون المالية القابضة، وهي واحدة من البنوك الاستثمارية الأسرع نمواً، عن اختتام برنامجها الاستراتيجي للتدريب الصيفي لتأهيل طلاب الجامعات لسوق العمل.

ويقدم البرنامج، التابع لأكاديمية بلتون، فرصة مميزة للطلاب لاستكشاف طموحاتهم وأهدافهم المهنية واكتساب المهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل والفرصة لتطبيق المهارات النظرية التي اكتسبوها خلال التدريب في بيئة عمل حقيقية.

ويعكس البرنامج التدريبي حرص بلتون على تعزيز القدرات المهنية للكوادر الشابة وتعزيز مكانتها الرائدة كواحدة من الشركات التي يتطلع الشباب للالتحاق بالعمل في القطاع المالي.

وفي هذا اكدت، شيري بشارة، رئيس قطاعي الموارد البشرية والاستدامة في بلتون المالية القابضة، على الدور الحيوي لبرنامج بلتون التدريبي في دعم جهود الشركة لتطوير المواهب ودعم التعليم.

وأشارت إلى أن البرنامج يتجاوز مفهوم التدريب التقليدي، حيث يمكّن المتدربين من التعامل مع مسؤوليات حقيقية، بما فيها التعاون مع المتخصصين في المجال، وتطبيق معرفتهم النظرية على مشروعات فعلية.

وقالت بسمة راضي، رئيس قطاع علوم البيانات في بلتون المالية القابضة، إن برنامج بلتون للتدريب على علوم البيانات يهدف إلى تمكين المواهب الشابة.

واستكملت راضي أنه تم اختيار 6 متدربين للانضمام للبرنامج من أفضل الجامعات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والذين حصلوا على تدريب مكثف لمدة 8 أسابيع.

وخلال مدة البرنامج، تم تدريب الطلاب على أحدث حلول وتقنيات التعلم الآلي ونظريات التحليل المتقدمة للتعامل مع مختلف التحديات والتوصل إلى حلول فعالة والحصول على المعلومات.

وأشارت إلي أنه بفضل الدعم المستمر المقدم من فريق بلتون، تمكن المتدربون من تطوير مهاراتهم التقنية في الإحصاء والبرمجة، ما يؤهلهم للتفوق في هذه المجالات.”

وأكدت أن هذا البرنامج يعكس التزام بلتون بقيادة منظومة الابتكار وخلق فرص النمو لدعم أجيال المستقبل من خلال الاعتماد على أسس البيانات.

وقد تضمن برنامج بلتون التدريبي مجالات أخرى بخلاف علوم البيانات، مثل خدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، ورأس المال المخاطر، والتمويل الاستهلاكي، وإدارة الأصول، والاستثمار المباشر، والوساطة في الأوراق المالية، والبحوث، والتأجير التمويلي.

والجدير بالذكر أن الهدف الاستراتيجي لبرنامج بلتون التدريبي هو تنمية قدرات المواهب الشابة وتأهيلهم لسوق العمل.

بالإضافة إلى ذلك، تلتزم بلتون بتطبيق مسؤولياتها الاجتماعية من خلال دعم طلاب الجامعات واختيار المرشحين المحتملين لبرنامجها الخاص بالدراسات العليا.

ويهدف البرنامج أيضًا إلى تطوير مجموعة من المهارات الأساسية لدى المتدربين، مثل القدرة على الالتزام، وإدارة الوقت، والتواصل.

وكذلك القيادة والعمل الجماعي، والتي بدورها ستساعدهم في زيادة فرصهم في الحصول على وظائف ملائمة في المستقبل