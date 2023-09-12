بلتون تختتم برنامجها الاستراتيجي للتدريب الصيفي لطلاب الجامعات

اختتمت بلتون المالية القابضة برنامجها الاستراتيجي للتدريب الصيفي لتأهيل طلاب الجامعات لسوق العمل بهدف استكشاف طموحاتهم وأهدافهم المهنية واكتساب المهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل والفرصة لتطبيق المهارات النظرية التي اكتسبوها خلال التدريب في بيئة عمل حقيقية.

وقالت شيري بشارة، رئيس قطاعي الموارد البشرية والاستدامة في بلتون المالية القابضة، إنه يسعدها تشهد اختتام برنامج بلتون التدريبي بنجاح نظراً لدوره الحيوي في دعم جهود الشركة لتطوير المواهب ودعم التعليم.

وأوضحت بشارة أن البرنامج يتجاوز مفهوم التدريب التقليدي من خلال تمكين المتدربين من التعامل مع مسؤوليات حقيقية، بما فيها التعاون مع المتخصصين في المجال، وتطبيق معرفتهم النظرية على مشروعات فعلية.

على صعيد آخر، قالت بسمة راضي، رئيس قطاع علوم البيانات في بلتون المالية القابضة إن برنامج بلتون للتدريب على علوم البيانات يعهدف إلى تمكين المواهب الشابة؛ موضحة أنه تم اختيار 6 متدربين للانضمام له من بين أفضل الجامعات في جميع أنحاء العالم منها الجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ إذ حصلوا على تدريب مكثف لمدة 8 أسابيع.

وأضافت أنه خلال مدة البرنامج، تم تدريب الطلاب على أحدث حلول وتقنيات التعلم الآلي ونظريات التحليل المتقدمة للتعامل مع مختلف التحديات والتوصل إلى حلول فعالة والحصول على المعلومات.

وأوضحت بلتون في بيانها أن البرنامج يخلق فرص النمو لدعم أجيال المستقبل من خلال الاعتماد على أسس البيانات؛ إذ تضمن مجالات أخرى بخلاف علوم البيانات، مثل خدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، ورأس المال المخاطر، والتمويل الاستهلاكي، وإدارة الأصول، والاستثمار المباشر، والوساطة في الأوراق المالية، والبحوث، والتأجير التمويلي.