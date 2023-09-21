«بلتون» تحصل على عدم ممانعة الرقابة المالية لإتمام نقل ملكية كامل أسهم «كاش للتمويل متناهي الصغر»

اعلنت شركة بلتون المالية القابضة، عن تطورات صفقة الاستحواذ على كامل أسهم شركة كاش للتمويل متناهي الصغر .

وأشارت بلتون المالية في بيان لإدارة البورصة ، بقيامها باستصدار عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص إتمام نقل ملكية الأسهم بتاريخ 20-9-2023.

على أن تبدأ بلتون المالية القابضة بالسير في إجراءات نقل ملكية الأسهم المشار إليها.

جدير بالذكر أن شركة بلتون، سبق وأعلنت عن توقيع عقد البيع النهائي لكامل أسهم شركة كاش للتمويل متناهي الصغر، بطريقة مباشرة، وغير مباشرة من خلال شركة بلتون، وإحدى شركاتها التابعة.