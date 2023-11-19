«بلتون» تحصل على ترخيص لممارسة نشاط «التمويل العقاري» لإحدى شركاتها التابعة

اعلنت شركة بلتون المالية القابضة “، عن حصول شركتها التابعة والمملوكة بالكامل بلتون للتمويل العقاري على ترخيص ممارسة نشاط التمويل العقاري من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.

و تستهدف بلتون الاستفادة من هذا الترخيص الجديد لتلبية الطلب المتزايد على التمويل العقاري من قبل الأفراد والشركات.

وتعتبر رخصة التمويل العقاري إضافة مهمة تكمل منصة المؤسسات المالية غير المصرفية لبلتون.

وقال حسن عبد النبى، الرئيس التنفيذى لشركة بلتون للتمويل العقاري، إن بلتون للتمويل العقاري تعتزم تقديم حلول فريدة لتصبح الشركة المفضلة للأفراد والشركات فى قطاع التمويل العقاري.

وذلك بهدف بناء علاقات طويلة الأمد وتلبية احتياجات العملاء فى كل مرحلة من مراحل رحلتهم التمويلية.

يذكر ان بلتون للتمويل العقاري، هي إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لشركة بلتون المالية القابضة، وهي شركة متخصصة فى مجال التمويل العقاري.

وتسعى بلتون للتمويل العقاري إلى توفير حلول تمويلية مميزة للأفراد والشركات العاملة في قطاع العقارات. بفضل تنوع حلولها التمويلية وجودة خدماتها الاستشارية.