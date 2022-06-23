«بلتون» تحدد 3.4 جنيه قيمة عادلة لسهم «بالم هيلز» وتوصي بالشراء

حددت وحدة بحوث بنك الاستثمار بلتون القيمة العادلة لسهم شركة بالم هيلز للتعمير عند 3.4 جنيه، مع توصية بالشراء.

وقالت بلتون ، في ورقة بحثية وصلت “المال” إن المبيعات التعاقدية ارتفعت في الربع الأول من 2022 بواقع 62% على أساس سنوي إلى 5,54 مليار جنيه (بنمو 25% على أساس ربع سنوي) بدعم من المبيعات القوية في شرق وغرب القاهرة.

وأشارت إلى أن الأرباح من الأعمال الأساسية قد ارتفعت بواقع 45% على أساس سنوي إلى 295 مليون جنيه إثر النمو القوي للإيرادات، متجاوزاً التوقعات.

وأوضحت أن المبيعات التعاقدية لبالم هيلز قفزت في الربع الأول من 2022 بواقع 62% على أساس سنوي (بنمو 25% على أساس ربع سنوي) إلى 5,54 مليار جنيه، متجاوزة توقعاتنا التي تبلع 3,7 مليار جنيه.

وقالت إن النمو القوي للمبيعات التعاقدية جاء نتيجة تسجيل مبيعات قوية في مشروعات الشركة بشرق وغرب القاهرة (يمثل كلاهما 84% من مبيعات الربع الأول من 2022) رغم استقرار المبيعات في مناطق الساحل الشمالي والبحر الأحمر والإسكندرية.

ولفتت إلى أن نمو المبيعات قد جاء بدعم من ارتفاع الوحدات المباعة بنحو 97% على أساس سنوي إلى 959 وحدة في الربع الأول من 2022، إلى جانب زيادة متوسط سعر بيع المتر المربع في كافة المشروعات.

وسجلت مبيعات الوحدات السكنية 4,7 مليار جنيه (ارتفع 63% على أساس سنوي، 26% على أساس ربع سنوي) خلال ربع العام، بدعم أساسي من مبيعات مشروعات باديا وبالم هيلز القاهرة الجديدة (67% من المبيعات السكنية في الربع الأول من 2022).

وحققت مبيعات الوحدات التجارية 853 مليون جنيه في الربع الأول من 2022 (ارتفعت 59% على أساس سنوي، و22% على أساس ربع سنوي) بدعم من طرح الوحدات التجارية بمشروع بالم هيلز القاهرة الجديدة إلى جانب الطرح الأخير للمبيعات (بأواخر 2021) في فيليدج جيت مول.

وسجلت مبيعات الشركة في غرب القاهرة (52% من المبيعات التعاقدية) زيادة بواقع 55% على أساس سنوي (دون تغير على أساس ربع سنوي) إلى 2,86 مليار جنيه، بدعم من استمرار ارتفاع المبيعات في مشروع باديا، حيث ارتفعت مبيعاتها بواقع 308% على أساس سنوي إلى 1,9 مليار جنيه.

جاء ذلك بدعم من الزيادة الملحوظة للوحدات المباعة في باديا إلى 428 وحدة في الربع الأول من 2022، مقارنة بـ 137 وحدة مباعة في الربع الأول من 2021 إلى جانب زيادة متوسط أسعار البيع في الربع الأول من 2022.

وارتفعت مبيعات الشركة في مشروعاتها بشرق القاهرة (33% من المبيعات التعاقدية) بواقع 164% على أساس سنوي (صعدت 99% على أساس ربع سنوي) إلى 1,8 مليار جنيه، بدعم من الارتفاع القوي لمبيعات مشروع بالم هيلز القاهرة الجديدة بواقع 129% على أساس سنوي إلى 1,2 مليار جنيه، الذي باعت فيه بالم هيلز 228 وحدة خلال الربع الأول من 2022 مقابل 59 وحدة مباعة في الربع الأول من 2021.

على المستوى المالي، ارتفع صافي الربح من الأعمال الأساسية بنسبة 45% على أساس سنوي (بنمو 85% على أساس ربع سنوي) إلى 295 مليون جنيه، بدعم من عدة عوامل تمثل في الاتي:

1) نمو الإيرادات بواقع 47% على أساس سنوي (بنمو 59% على أساس ربع سنوي) إلى 2,9 مليار جنيه، بدعم أساسي من الإيرادات العقارية ومن مبيعات الوحدات الجاهزة للاستلام، 2) استقرار هامش الربح التشغيلي عند 18.6% خلال الربع الأول من 2022 مما عوض تراجع هامش مجمل الربح على أساس سنوي.

وحقق صافي الربح المعلن (بعد خصم حقوق الأقلية) 295 مليون جنيه، بنمو 44% على أساس سنوي و56% على أساس ربع سنوي.

يشار إلى أن صافي دين بالم هيلز للتعمير بلغ 333 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من 2022 مقابل 1,04 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2021، ما يتماشى ذلك مع استراتيجية شركة بالم هيلز للتعمير لخفض ديونها.

كما أنفقت شركة بالم هيلز 930 مليون جنيه على الأنشطة الإنشائية في الربع الأول من 2022 مقابل 681 مليون جنيه في الربع الأول من 2021.