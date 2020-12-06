«بلتون» تحدد القيم العادلة لأسهم 9 بنوك مقيدة في البورصة

حددت وحدة ابحاث بنك الاستثمار “بلتون” القيم العادلة لـ 9 أسهم بنوك مقيدة في البورصة المصرية مع توصيات مختلفة.

وبحسب ورقة بحثية، وصلت “المال” أوصت “بلتون” بشراء 7 اسهم بنكية بالبورصة، في حين اشارت إلى الاحتفاظ باسهم بنكين.

وذكرت الورقة البحثية أن أنها تنظر بصورة إيجابية للقيمة المحتملة في القطاع إثر المؤشرات الأساسية المتماكسة واحتمالات النمو الجيدة، رغم رؤيتها لبعض الضغوط في الأمد القصير على مستويات جودة الأصول والربحية بالقطاع خلال العامين المقبلين.

واشارت “بلتون” إلى أن عمليات الدمج والاستحواذ المبرمة مؤخراً والمقترحة (مع متوسط مضاعف قيمة دفترية لعام 2019 عند 1.67 مرة) أدت لجعل التقييمات أقرب للقيم العادلة الضمنية (مع متوسط قيمة دفترية ضمني عند 1.23 مرة لعام 2019):

وأوضحت أن هذا سيوفر ارتفاع محتمل للبنوك التي تغطيها بلتون (المتداولة بمتوسط مضاعف قيمة دفترية 0.9 مرة في 2019)، خاصة البنوك ذات رأس المال الصغير (والتي تُداولت عند متوسط مضاعف قيمة دفترية 0.8 مرة في 2019).

وجاءت تقييمات “بلتون” على النحو التالي:

البنك التجاري الدولي: القيمة العادلة: 74.8 جنيه، التوصية: احتفاظ

بنك قطر الوطني الاهلي: القيمة العادلة: 22.8 جنيه، التوصية: شراء

بنك فيصل الاسلامي: القيمة العادلة: 19.1 جنيه، التوصية: شراء

بنك البركة مصر: القيمة العادلة: 18.3 جنيه، التوصية: شراء

البنك المصري الخليجي: القيمة العادلة: 0.42 دولار، التوصية: احتفاظ

بنك كريدي اجريكول القيمة العادلة: 40 جنيه، التوصية: شراء

مصر ابو ظبي الاسلامي: القيمة العادلة: 17.5 جنيه، التوصية: شراء

بنك التعمير والاسكان: القيمة العادلة: 54.6 جنيه، التوصية: شراء

البنك المصري لتنمية الصادرات: القيمة العادلة: 19.8 جنيه، التوصية: شراء

يذكر ان أرصدة قروض القطاع المصرفي المصري قد ارتفعت بنحو 43.4 مليار جنيه خلال شهر أغسطس الماضى، لتسجل 2 تريليون و487 مليارات جنيه نهاية الشهر نفسه 2020، مقابل تريليوني و205 مليارات جنيه في الشهر السابق له.

وأظهرت بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزي المصري، أن القروض غير الحكومية سجلت بالعملتين المحلية والأجنبية نهاية أغسطس الماضي زيادة قدرها 25.6 مليار جنيه خلال شهر، لتسجل 1.554 تريليون جنيه نهاية أغسطس ، مقابل 1.529 تريليون جنيه في الشهر السابق له.

وعلى صعيد قروض القطاع الحكومى بالعملتين المحلية والأجنبية خلال شهر، شهدت زيادة بنحو 7.9 مليار جنيه خلال شهر أغسطس ، لتسجل 676.2 مليار جنيه نهاية الشهر، مقابل 676.2 مليار جنيه بنهاية يوليو 2020.

وعن القطاعات، بما فيها قطاع الأعمال الخاص، أظهرت بيانات النشرة الشهرية ارتفاع أرصدة قروض القطاع الزراعي بالعملتين المحلية والأجنبية إلى 31.862 مليار جنيه نهاية أغسطس 2020، مقابل 31.54 مليار جنيه بالشهر السابق له.

وعلى صعيد قروض القطاع الصناعي بالعملتين المحلية والأجنبية فقد ارتفعت إلى 487.765 مليار جنيه في أغسطس 2020، مقابل 487.047.

وفيما يخص قروض القطاع العائلي ارتفعت إلى 451.153 مليار جنيه نهاية أغسطس ، عن يوليو 451.153 مليار جنيه.