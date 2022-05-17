«بلتون» تحدد القيمة العادلة لسهم كريدي أجريكول مصر عند 9.7 جنيه

حددت وحدة بحوث بنك الاستثمار “بلتون” القيمة العادلة لسهم كريدي أجريكول مصرعند 9.70 جنيه، مع توصية المستثمرين بالشراء، علما بان السهم يتداول على شاشات البورصة حالياً بالقرب من مستوى 6.11 جنيه.

وقالت “بلتون” ، في ورقة بحثية للتعليق على نتائج أعمال الربع الاول من 2022 ، أن البنك حقق نمو في الأرباح بنسبة 31% على أساس سنوي بدعم ارتفاع القروض بمعدل أعلى من الودائع.

وأضحت أن البنك سجل نموا في صافي الدخل على مستوى الأعمال المستقلة بنسبة 30.5% على أساس سنوي وبنسبة 14.4% على أساس ربع سنوي في الربع الأول من 2022 مسجلاً 486 مليون جنيه، وذلك وفقاً للمؤشرات الأولية لنتائج الأعمال.

ومقارنة بالربع الأول من 2021، ذكرت “بلتون” أن نمو الأرباح قد جاء بدعم من ارتفاع صافي الدخل من العائد بنحو 11%، مما يرجع على الأرجح إلى الأثر الإيجابي لحجم المركز المالي، فضلاً عن ذلك، تراجع معدل الضريبة الفعلي للبنك بنسبة 4% على أساس سنوي مسجلاً 27% مقارنة بـ 31%.

على أساس ربع سنوي، ارتفع صافي دخل البنك بنحو 14.4%، نتيجة انخفاض الاضمحلال عن خسائر الائتمان. شهد صافي الدخل من العائد نمواً طفيفاً (+2.7% على أساس ربع سنوي)، إثر الأثر الإيجابي لحجم المركز المالي.

وأشارت الورقة البحثية إلى أن العائد على متوسط حقوق المساهمين قد ارتفع إلى 24% في الربع الأول من 2022 مقابل 21.5% في الربع الأول من 2021.

على مستوى المركز المالي، قالت “بلتون” ان ودائع البنك قد ارتفعت بنسبة 1.5% منذ بداية العام (+ 12.3% على أساس سنوي) إلى 48,9 مليار جنيه حتى مارس 2022.

في الوقت نفسه، شهدت محفظة القروض لدى البنك نمواً جيداً، بزيادة 4.9% منذ بداية العام (بنمو 19.3% أساس ربع سنوي) مسجلة 32 مليار جنيه، مما أدى لارتفاع معدل القروض إلى الودائع بنحو 212 نقطة أساس منذ بداية العام إلى 65.4%.

وأكدت “بلتون” أن كافة بنود المركز المالي والدخل الأخرى، بما في ذلك الدخل من غير الفوائد والمصروفات التشغيلية والمخصصات ومؤشرات جودة الأصول، لم يتم الإفصاح عنها إلى الآن، مما يجعل رؤيتها محدودة عن الأداء الكامل للبنك.