«بلتون» تحدد القيمة العادلة لسهم «سوديك» عند 22.7 جنيه مع توصية بالشراء

حددت وحدة بحوث بنك الاستثمار “بلتون” القيمة العادلة لسهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك” عند 22.7 جنيه، مع توصية بالشراء.

وقالت “بلتون”، في ورقة بحثية وصلت “المال” إن مجمل المبيعات التعاقدية ارتفع بنحو 102% على أساس سنوي إلى 3,74 مليار جنيه، بدعم من مشروعات الشركة في شرق القاهرة والساحل الشمالي.

وأشارت الورقة البحثية إلى أن صافي الربح ارتفع بواقع 117% بفضل الالتزام بمواعيد التسليم و المزيج الأفضل للتسليمات.

وأعلنت سوديك مؤشرات نتائج أعمالها في الربع الأول من 2022 مع ارتفاع مجمل المبيعات التعاقدية بواقع 102% على أساس سنوي إلى 3,74 مليار جنيه.

وارجعت “بلتون” زيادة الربحية إلى نمو مبيعات مشروعات الشركة في شرق القاهرة بنحو 81% على أساس سنوي (34% من مجمل المبيعات التعاقدية) ومشروع سوديك في الساحل الشمالي، JUNE، الذي تم طرحه في الربع الأخير من 2021 وحقق مبيعات بواقع 1.12 مليار جنيه في الربع الأول من 2022.

وذكرت أن مبيعات مشروعات غرب القاهرة حققت نمواً أيضاً بواقع 17% على أساس سنوي إلى 1,35 مليار جنيه، بدعم أساسي من أحدث مشروعات الشركة، ذا استيتس ريزيدنس الشيخ زايد.

وسجلت الإلغاءات 9% من مجمل تعاقدات ربع العام، بارتفاع 1 نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي. باعت شركة سوديك 573 وحدة بمشروعاتها في الربع الأول من 2022 مقارنة بـ 333 وحدة في فترة المقارنة العام الماضي.

وقفز صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية بواقع 117% على أساس سنوي إلى 226 مليون جنيه، بحسب “بلتون”.

وأرجعت “بلتون” هذا النمو بشكل أساسي إلى 1) نمو الإيرادات بنسبة 40% على أساس سنوي إلى 1,19 مليار جنيه، 2) اتساع هامش الربح التشغيلي بنسبة 7,3 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 22.5% نظراً لنسبة الوحدات مرتفعة الهوامش.

وسجلت الإيردات 1,19 مليار جنيه، مع نمو سنوي بواقع 40% بدعم من التسليمات التي حققت نمو بنسبة 38% على أساس سنوي إلى 165 وحدة خلال ربع العام.

وشكلت مشروعات شرق القاهرة، EDNC وVillette’s Sky Condos حوالي 67% من قيمة التسليمات. كما شكّلت مشروعات غرب القاهرة 30% من قيمة تسليمات الشركة.

ولفتت إلى أن مجمل الربح ارتفع بنسبة 78% على أساس سنوي إلى 503 مليون جنيه، مع اتساع هامش مجمل الربح بنحو 9.1 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 42.4% خلال ربع العام.

وأوضحت أن اتساع الهامش جاء نتيجة ارتفاع نسبة التسليمات مرتفعة الهوامش بفضل المشروع التجاري للشركة وهو EDNC.