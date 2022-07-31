بلتون تحدد القيمة العادلة لسهم بنك قطر الوطني عند 23 جنيها وتوصي بالشراء

أوصت وحدة بحوث بنك الاستثمار “بلتون” بشراء سهم بنك قطر الوطني الاهلي مع تحديد قيمة عادلة قدرها 23 جنيها.

وقالت في ورقة بحثية أن أرباح البنك قد ارتفعت في الربع الثاني من 2022 بنحو 19.4% على أساس سنوي و15.3% على أساس ربع سنوي إلى 2,5 مليار جنيه.

وارجعت زيادة الربحية إلى مجموعة عوامل تمثلت في ارتفاع صافي الدخل من الأعمال الأساسية بنسبة 22% على أساس إلى جانب ارتفاع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بواقع 16.8% على أساس سنوي.

إلى جانب ارتفاع بنود الدخل التشغيلي الأخرى بنحو 367 مليون جنيه (بنمو 171% على أساس سنوي)، ونمو الاضمحلال من خسائر الائتمان بنحو 44% على أساس سنوي إلى 710 مليون جنيه، مما أدى لنمو تكلفة المخاطر بنحو 29 نقطة أساس إلى 147 نقطة.

كما ارتفع الإنفاق التشغيلي بواقع 40% على أساس سنوي، مما أدى لارتفاع تكلفة المخاطر لدى البنك بنحو 190 نقطة أساس إلى 24.2%.

و ارتفع صافي الدخل من الأعمال الأساسية بواقع 8.2% على أساس ربع سنوي نتيجة ارتفاع صافي الدخل من العائد بواقع 9% على أساس ربع سنوي، مما يرجع بشكل أساسي إلى الأثر الإيجابي للمركز المالي إلى جانب النمو الطفيف بواقع 2% على أساس ربع سنوي لصافي الدخل من الأتعاب والعمولات.

وتراجع الاضمحلال من خسائر الائتمان بنحو 30.6%، مما أدى لانخفاض تكلفة المخاطر بواقع 75 نقطة أساس. تراجع الهامش الضريبي للبنك بواقع 2% على أساس سنوي إلى 31%.

وترى “بلتون” ان المركز المالي للبنك قد حقق نمواً بنسبة 4.2% على أساس ربع سنوي، بدعم أساسي من ارتفاع ودائع العملاء بنحو 4.3% على أساس ربع سنوي إلى 337 مليار جنيه حتى الربع الثاني من 2022.

وأشارت إلى أن نمو الودائع قد جاء مدعماً بودائع الشركات، التي ارتفعت بنسبة 7% على أساس ربع سنوي (ممثلة 62% من إجمالي الودائع).

بينما لم تتغير ودائع الأفراد تقريبا. في الوقت نفسه، شهد مجمل القروض نمواً جيداً بنسبة 3.8% خلال ربع العام إلى 206 مليار جنيه في الربع الثاني من 2022.

وجاء نمو القروض نتيجة النمو المتماسك لقروض الشركات، التي تمثل 80% من محفظة القروض (+3.3% على أساس ربع سنوي)، بينما ارتفعت قروض الأفراد بواقع 5.9% على أساس ربع سنوي و 21.8% على أساس سنوي، مما أدى لانخفاض طفيف لمعدل القروض إلى الودائع من 61.2% في الربع الأول من 2022 إلى 61%.

وشهدت مقاييس جودة الأصول لدى البنك تراجعاً طفيفاً خلال ربع العام، حيث استقر معدل القروض غير العاملة عند 4.1% في الربع الثاني من 2022 مقابل 3.9% في الربع الأول من 2022، بينما تراجعت تغطية المخصصات من 142% في الربع الأول لعام 2022 إلى 136% في الربع الثاني من 2022.