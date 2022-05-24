«بلتون» تحدد القيمة العادلة لسهم «القابضة الكويتية» عند 1.9 دولار وتوصي بالشراء

حددت وحدة بحوث بنك الاستثمار “بلتون” القيمة العادلة لسهم شركة القابضة المصرية الكويتية عند 1.90 دولار بالعملة الأجنبية، و29.92 جنيه بسعر العملة المحلية، مع توصية بالشراء.

وقالت “بلتون”، في ورقة بحثية على نتائج أعمال الربع الأول من 2022، إن أرباح الشركة ارتفعت بنسبة 32% على أساس سنوي إثر النمو القوي في كل قطاعات الشركة.

وقفزت الأرباح من الأعمال الأساسية للشركة في الربع الأول (بعد استبعاد العوامل غير المتكررة والمكاسب/ الخسائر الرأسمالية ومن فروق تحويل العملة) بواقع 32% على أساس سنوي، إلى 57 مليون دولار (بزيادة 48% على أساس ربع سنوي) إثر النمو القوي لإيرادات المبيعات بنسبة 52% على أساس سنوي.

وأوضحت أن زيادة الإيرادات عزّزت من مجمل الربح بواقع 41% على أساس سنوي (بنمو 73% على أساس ربع سنوي)، كما ارتفع هامش مجمل الربح إلى 53.3 نقطة مئوية.

يُذكر أن مجمل الربح حقق تحسنًا ملحوظًا بنسبة 41% على أساس سنوي إلى 155 مليون دولار (بزيادة 73% على أساس ربع سنوي) في الربع الأول، ما يعادل هامش مجمل ربح 53% (انخفض 4.2 نقطة مئوية على أساس سنوي، بينما زاد 13.1 نقطة مئوية على أساس ربع سنوي).

وذكرت “بلتون” أن إيرادات القابضة الكويتية ارتفعت بنسبة 52% على أساس سنوي إلى 291 مليون دولار (بنمو 30% على أساس ربع سنوي) خلال الربع الأول؛ بدعم من المساهمة الملحوظة من جميع القطاعات مع تحقيق قطاعي الأسمدة والبتروكيماويات أعلى معدلات للنمو.

وأشارت إلى أن إيرادات شركة الإسكندرية للأسمدة- التابعة- قفزت بواقع 90% على أساس سنوي إلى 124 مليون دولار (بزيادة 45% على أساس ربع سنوي) نتيجة ارتفاع أسعار سماد اليوريا عالميًّا وقرار الحكومة المصرية رفع سعره المحلي إلى 4500 جنيه للطن، بالإضافة إلى الحفاظ على معدلات التشغيل.

وذكرت “بلتون” أن إيرادات شركة الوطنية للطاقة- التابعة- ارتفعت بنحو 22% على أساس سنوي إلى 40 مليون دولار نتيجة نمو إيرادات كل من شركة كهربا التابعة لشركة الوطنية للطاقة وشركة ناتجاس.

ولفتت إلى أن إيرادات الشركة من حقل غاز منطقة شمال سيناء البحرية نمَت بواقع 12% على أساس سنوي (بنمو 5% على أساس ربع سنوي) إلى 15 مليون دولار، إثر ارتفاع أسعار الغاز (نظرًا لربط الأسعار بمعادلات سعرية على أساس أسعار البترول) وزيادة المبيعات مع بدء الإنتاج من الآبار التي طوّرتها الشركة مؤخرًا.

وأوضحت “بلتون” أن إيرادات شركة سبريا مصر- التابعة- ارتفعت بواقع 13% على أساس سنوي (بمعدل صعود 24% على أساس ربع سنوي) مسجلة 53 مليون دولار، مما يرجع بشكل أساسي إلى تحسن أسعار البيع.