«بلتون» تحدد القيمة العادلة لسهم «القاهرة للاستثمار» عند 22 جنيهًا وتوصي بالشراء

حددت وحدة بحوث بنك الاستثمار “بلتون” القيمة العادلة لسهم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية عند 22 جنيهًا، مع توصية المستثمرين بالشراء.

وقالت “بلتون”، في ورقة بحثية حديثة، أن عدد طلاب الشركة الملتحقين للعام الدراسي 2022/ 2023، قد ارتفع بنسبة 8.3% على أساس سنوي ليصل إلى 48200 طالب، متماشيًا مع التوقعات.

وأوضحت “بلتون” أن القاهرة للاستثمار أضافت مدرسة جديدة هذا العام وهي مدرسة فيوتشرز للغات بقنا (نظام ناشيونال) تزيد من انتشار الشركة الجغرافي إلى 10 محافظات مصرية.

واشارت إلى أن جامعة بدر في أسيوط والتي تمتلكها القاهرة للاستثمار قد فتحت أبوابها بتشغيل 7 كليات، ما يجعل الشركة هي أول مزود خدمة تعليمية خاصة يمتلك جامعتين في جميع أنحاء مصر.

وأعلنت شركة القاهرة للاستثمار مؤخرًا عن ارتفاع عدد الطلاب المقيدين بجامعة بدر المملوكة لها إلى 16 ألفا.

وفسرت القاهرة للاستثمار هذه الزيادة إلى افتتاحها عددا من الكليات الجديدة بجامعة بدر خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى زيادة الطاقة التشغيلية للجامعة، وفقًا لإفصاح مرسل للبورصة المصرية الخميس الماضي.

وزاد عدد الكليات بجامعة بدر من 16 إلى 23 حتى يونيو الماضى، كما زاد عدد المدارس بمراحل التعليم قبل الجامعى من 24 إلى 25 موزعة على 10 محافظات ليرتفع عدد الطلاب الملتحقين بها من 30.5 ألف تلميذ إلى 32.2 ألف.

وقال محمد القلا الرئيس التنفيذى إن شركته أصبحت على بعد خطوات من تحقيق الهدف المنشود للوصول بعدد الطلاب بالمدارس والكليات التى تملكها إلى 50 ألف طالب.

وأضاف القلا، إن اختيار مجلة فوربس لشركته ضمن أقوى 50 شركة مدرجة بالبورصة المصرية خلال عام 2022 يعكس إنجازاتها فى مجال التعليم الخاص كأول شركة عاملة فى هذا المجال.

وتعتبر القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية أكبر شركة متخصصة فى خدمات التعليم الخاص فى مصر، وتمتلك 22 مدرسة فى مراحل التعليم الأساسى وقبل الجامعى.

وتعمل هذه المدارس تحت اسم تجارى “Futures” ، وتدرس بالمناهج البريطانية والأمريكية والفرنسية والألمانية والمصرية.

ويتبع القاهرة للاستثمار مجموعة من الشركات التابعة أبرزها، شركة الصعيد للخدمات التعليمية، الشركة المصرية للنظم التعليمية، الشركة الدولية للنظم التعليمية، شركة المصريين للرعاية الصحية، شركة المدارس المصرية للخدمات التعليمية.

كما يتبعها، شركات، إمكو للحاسبات والأنظمة، شركة الأمم والمستقبل، الشركة العالمية لتكنولوجيا التعليم، شركة القاهرة للمنشآت التعليمية، شركة القاهرة للخدمات التعليمية، وفقا للمعلومات المتاحة على الموقع الإلكترونى للشركة (وافقت الشركة في 26 مايو الماضي على زيادة حصتها في شركتين مرتبطتين بقيمة 58.2 مليون جنيه)