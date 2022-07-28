«بلتون» تحدد القيمة العادلة لسهم القاهرة للاستثمار عند 21.5 جنيه

حددت وحدة بحوث بنك الاستثمار “بلتون” القيمة العادلة لسهم القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية عند 21.5 جنيه، مع توصية بالشراء.

وقالت “بلتون” إن أرباح القاهرة للاستثمار بعد خصم حقوق الأقلية قد انخفضت خلال الربع الثالث من العام المالي من 2021/ 2022 بنحو 28% على أساس سنوي إلى 140 مليون جنيه.

وأرجعت انخفاض الربحية خلال الفترة المذكورة إلى ارتفاع التكاليف المرتبطة بتوسعات المجموعة بالإضافة إلى ارتفاع المصروفات التمويلية بنحو 97% على أساس سنوي، وذلك رغم نمو الإيرادات.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 2% على أساس سنوي إلى 520 مليون جنيه خلال الربع الثالث من 2021/ 2022 نتيجة زيادة عدد الطلاب المسجلين لدى المجموعة بواقع 8% على أساس سنوي (بجامعة بدر والمراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية).

وأوضحت أن ذلك قد جاء رغم تراجع الرسوم الدراسية لكل طالب بواقع 4% على أساس سنوي الأمر الذي أدى لتسجيل إيرادات في أول 9 أشهر من 2021/ 2022 بنحو 1,46 مليار جنيه ( +15% على أساس سنوي).