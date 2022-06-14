«بلتون» تحدد القيمة العادلة لسهم «إيديتا الغذائية» عند 11.1 جنيه وتوصي بالشراء

حددت وحدة بحوث بنك الاستثمار “بلتون” القيمة العادلة لسهم شركة إيديتا للصناعات الغذائية عند 11.1 جنيه مع توصية بالشراء.

وقالت “بلتون”، في ورقة بحثية وصلت “المال”، أن الشركة حققت زيادة قدرها 86% في الأرباح، إثر النمو القوي للإيرادات، وبالتالي النتائج تفوقت على التوقعات.

وارتفعت الأرباح المعلنة لشركة إيديتا في الربع الأول من 2022، بواقع 86% على أساس سنوي إلى 148 مليون جنيه، متجاوزة توقعات “بلتون” بنحو 19%.

وأرجعت الزيادة في الارباح نمو الإيرادات بنسبة 34% على أساس سنوي، نتيجة زيادة الأسعار وأحجام المبيعات، إلى جانب اتساع هامش مجمل الربح (+1.6 نقطة مئوية على أساس سنوي) نتيجة نجاح الشركة في التسعير وترشيد التكاليف، رغم ارتفاع تكاليف المواد الخام.

وأوضحت انه من ضمن العوامل المساعدة انخفاض المصروفات التسويقية والعمومية والإدارية.

ولم تفصح الشركة إلى الآن عن تفصيل القوائم المالية للربع الأول من 2022، إلا أن إدارة الشركة أشارت إلى أن شركة إيديتا تحملت خسائر فروق تحويل عملة بواقع 27,5 مليون جنيه في الربع الأول من 2022، نظراً لانخفاض قيمة الجنيه في مارس 2022.

وأضافت بلتون: “باستثناء خسائر/ مكاسب فروق تحويل عملة، كانت الشركة ستحقق نمواً أكبر بنحو 138% على أساس سنوي مسجلة 176 مليون جنيه في الربع الأول من 2022، رغم الانخفاض بواقع 9% على أساس ربع سنوي إثر ارتفاع الضرائب والمصروفات التشغيلي”.

وأوضحت “بلتون” أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 34% على أساس سنوي (+1% على أساس ربع سنوي، بارتفاع 6% عن تقديراتنا) مسجلة 1,55 ملي جنيه في الربع الأول من 2022، نتيجة الأداء القوي في كافة قطاعات الشركة، فضلاً عن النتائج الواعدة من قطاع البسكويت الجديد لدى الشركة ومصنع الشركة الجديد في المغرب.

وأشارت الورقة البحثية إلى أن القطاعات تم توزيعها على النحو التالي:

ارتفعت إيرادات قطاع الكيك (45% من إيرادات الربع الأول من 2022) بنحو 40.5% على أساس سنوي، بدعم من تغيير العلامة التجارية وزيادة حجم منتج توينكيز بنهاية عام 2021، فضلاً عن نمو إيرادات منتج هوهوز بنحو 30% على أساس سنوي.

حافظ قطاع الويفر (15.6% من إيرادات الربع الأول من 2022) على الأداء المتميز نظراً لارتفاع إيرادات القطاع بنحو 61% على أساس سنوي، إثر استمرار النمو القوي لأحجام المبيعات (+49% على أساس سنوي).

شهد قطاع المخبوزات (29.5% من إيرادات الربع الأول من 2022) نمواً متماسكاً أيضاً بنحو 14% على أساس سنوي نتيجة زيادة متوسط سعر العبوة بواقع 35.5% على أساس سنوي بعد عدد من الزيادات السعرية المباشرة في الربع الرابع من 2021، مما عوض التراجع المقابل بنحو 15.9% على أساس سنوي في أحجام المبيعات.

قفزت إيرادات قطاع المقرمشات (6% من الإيرادات) بنسبة 51.4% على أساس سنوي إثر زيادة عدد العبوات المباعة بنسبة 29.5% وزيادة متوسط سعر بيع العبوة بواقع 16.9% على أساس سنوي.

ارتفعت مبيعات قطاع الحلوى (2.8% من إيرادات الربع الأول من 2022) بواقع 11.7% على أساس سنوي، بينما اتسعت إيرادات أحدث قطاعات الشركة وهو قطاع البسكويت بنحو 62.1% على أساس سنوي بعد إعادة إطلاقه خلال ربع العام.

وأخيراً، سجلت مبيعات شركة إيديتا في المغرب 20.5 مليون جنيه في أول ربع عام كامل من الأعمال التشغيلية.