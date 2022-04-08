حددت وحدة بحوث بنك الاستثمار “بلتون” القيمة العادلة لسهم شركة إم إم جروب للتجارة والصناعة العالمية عند 7 جنيهات مع توصية بالاحتفاظ.

وقالت “بلتون”، في ورقة بحثية وصلت “المال” إن نتائج أعمال إم إم جروب عن عام 2021 قد جاءت أقل من التوقعات.

وأرجعت انخفاض أرباح الشركة خلال الفترة المذكورة إلى تراجع الأرباح من الأعمال الأساسية بنحو 56% على أساس سنوي إثر انخفاض الأداء التشغيلي والخسائر من شركة ابتكار.

وتراجع صافي ربح شركة “إم إم جروب” من الأعمال الأساسية في الربع الرابع من 2021 بنحو 56% على أساس سنوي إلى 32 مليون جنيه، وبانخفاض 54% عن تقديرات بلتون.

وأشارت “بلتون” إلى أن هذا التراجع يعود بشكل أساسي إلى عدة عوامل تمثلت في 1) انخفاض الإيرادات بنحو 10% على أساس سنوي إثر تراجع أداء قطاعات الأعمال الأساسية للشركة (الهواتف الذكية والسيارات) نظرا لنقص الإمدادات، 2) خسائر استثمارات بواقع 32 مليون جنيه (وتحديدا من ابتكار وبساطة المالية القابضة) إثر ارتفاع المخصصات.

وقالت “بلتون” إن المصروفات البيعية والعمومية والإدارية ارتفعت بنسبة 9% على أساس سنوي مع ارتفاع معدلها نسبة إلى المبيعات بواقع 0.9 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 5.5% في الربع الرابع من 2021 مقابل 4.7% في الربع الثالث من 2021 ومقارنة بتقديرات “بلتون” عند 4.9%.

وأرجعت “بلتون” نمو المصروفات البيعية والعمومية والإدارية إلى ارتفاع مصروفات الاستهلاك نظرا لتطبيق المعيار المحاسبي الجديد في عقود الإيجار.