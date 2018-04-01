بلتون تتوقع 6.2 مليار دولار تدفقات سياحية العام الجاري

مصطفى طلعت:توقع بنك الاستثمار "بلتون" استمرار انخفاض عجز الميزان الجاري، خلال العام المالي الحالي 2017-2018، مع تحسن قطاع السياحة، متوقعاً أن ترتفع إيرادات القطاع إلى 6.2 مليار دولار خلال الفترة المذكورة مقارنة بـ 4.4 مليار دولار في العام المالي 2016/2017.وقال بلتون في ورقة بحثية حديثة

مصطفى طلعت:

توقع بنك الاستثمار “بلتون” استمرار انخفاض عجز الميزان الجاري، خلال العام المالي الحالي 2017-2018، مع تحسن قطاع السياحة، متوقعاً أن ترتفع إيرادات القطاع إلى 6.2 مليار دولار خلال الفترة المذكورة مقارنة بـ 4.4 مليار دولار في العام المالي 2016/2017.

وقال بلتون في ورقة بحثية حديثة وصل “المال” نسخة منها، إن عجز الميزان التجاري انخفض بنحو 0.3 مليار دولار ليبلغ 18.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مع استمرار تعافي الواردات.

وأوضح أن صادرات البترول ارتفعت 30% على أساس سنوي – بدعم ارتفاع أسعار البترول من متوسط 49 إلى 57 دولار للبرميل – ما أدى إلى نمو إجمالي الصادرات 15% لتسجل 12 مليار دولار مقارنة بـ 10.5 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي 2016/2017.

وارتفعت إيرادات السياحة من 1.7 مليار دولار في النصف الأول من 2016/2017 لتسجل 5 مليار دولار العام الجاري، كذلك، حافظت تحويلات العاملين بالخارج على تدفقاتها القوية مسجلة 13.1 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الجاري مقارنة بـ 10.1 مليار دولار في العام السابق.

وأضاف بنك الاستثمار: “أدى ذلك إلى تحسن ملحوظ في عجز الحساب الجاري ليبلغ 3.4 مليار دولار منخفضاً من 9.4 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي 2016/2017، وهو أقل من توقعاتنا بتسجيل عجز بنحو 7 مليار دولار”.