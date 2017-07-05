بلتون تتوقع تثبيت المركزي لسعر الفائدة

هبة حامد: توقعت شركة بلتون المالية القابضة، تثبيت البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، غدًا "الخميس"، لتبقى على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 16.75% و 17.75% على التوالي، على أن يتم خفضها في النصف الأول من 2018. وأشارت بلتون في بيان لها، إلى أن معدلات التضخم

هبة حامد:

توقعت شركة بلتون المالية القابضة، تثبيت البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، غدًا “الخميس”، لتبقى على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 16.75% و 17.75% على التوالي، على أن يتم خفضها في النصف الأول من 2018.

وأشارت بلتون في بيان لها، إلى أن معدلات التضخم ستظل في ارتفاع حتى نهاية 2017 نتيجة الجولة الثانية لخفض دعم الوقود وارتفاع معدل ضريبة القيمة المضافة وزيادة الطلب الموسمي، مما يضيف بين 3 إلى 3.5% للمعدل السنوي للتضخم، معتبرة أن هذه المرحلة هي أسوأ مرحلة للأسعار وتم تجاوزها.

ولفتت بلتون إلى أن ارتفاع أسعار غالبية السلع بمتوسط يتراوح بين 60-70% يمثل تحديًا أمام فرض زيادات سعرية قوية أخرى، فضلًا عن أن انخفاض مستويات الطلب مع تراجع مستويات الدخل الحقيقي مقارنة بمستوياتها في 2016 سيلعب دورًا أيضًا في خفض الضعوط التضخمية.

وتابعت بلتون في بيانها: “نظرًا لأن التضخم الحالي ناتج عن ارتفاع تكاليف الإنتاج، فإن تصحيح مسار الجنيه سيدعم هدوء معدلاته؛ بينما قد يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف على الشركات. ونتوقع أن ينخفض التضخم ليسجل متوسط 10.2% في النصف الأول من 2018 مقارنة بمتوسط 30.2% في النصف الثاني من 2017”.

وذكرت بلتون أن زيادة المعروض النقدي ناتجة في الأساس عن تعويم الجنيه، حيث استقر معدل النمو الشهري لمستويات السيولة المحلية عند المتوسط الطبيعي 1.6% خلال الفترة من (ديسمبر 2016- مايو 2017) مقارنة بمتوسط نمو 1.5% قبل تحرير سعر صرف الجنيه (من مايو إلى أكتوبر 2016)، مشيرة إلى أن إنكماش بيانات مؤشر مديري المشتريات يعكس ضعف نشاط القطاع الخاص، مما يشير إلى أن نمو الائتمان ناتجًا في الأساس عن المشروعات الحكومية الضخمة والتي حتمًا ستشهد استقرار في وتيرتها خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن رفع أسعار الفائدة الأخير بقوة بنحو 200 نقطة أساسية كان ناتجًا في الأساس عن التخوف من زيادة الضغوط التضخمية، بحسب ما أفاد به البنك المركزي المصري، مما يشير إلى أن أثر تطبيق الإصلاحات المتعلقة بالدعم مأخوذ بالفعل في الاعتبار.

واعتبرت بلتون أن معدل الاستثمار المنخفض نسبيًا عند 13.9% في النصف الأول من عام 2016/2017 مقابل متوسط 17.4% خلال الفترة من 2003 إلى 2006 ومقابل 20.6% خلال الفترة من 2006 إلى 2010 يشير إلى ضرورة تحفيز نمو الاستثمار الخاص. الفتة إلى أن البنك المركزي المصري اتبع سياسة نقدية توسعية بعد خفض قيمة الجنيه مباشرة رغم الضغوط التضخمية الناتجة عن ذلك لدعم مستويات الاستثمار المنخفضة، والتي كانت تمثل 16.1% من الناتج المحلي الإجمالي.