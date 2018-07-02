بلتون تتوقع ارتفاع معدلات التضخم 5:3% خلال الربع الثالث

مصطفى طلعت:توقع بنك الاستثمار "بلتون" ارتفاع معدلات التضخم السنوية في مصر بين 3-5% خلال الربع الثالث من العام الجاري، على أن تبقى عند مستهدفات البنك المركزي البالغة 13% بنهاية العام.وأكد "بلتون"، في ورقة بحثية وصلت "المال"، أن هذه المعدلات لا تمثل مخاطر رئيسية على النظرة المستقبلية للسياسة النقد

مصطفى طلعت:

توقع بنك الاستثمار “بلتون” ارتفاع معدلات التضخم السنوية في مصر بين 3-5% خلال الربع الثالث من العام الجاري، على أن تبقى عند مستهدفات البنك المركزي البالغة 13% بنهاية العام.

وأكد “بلتون”، في ورقة بحثية وصلت “المال”، أن هذه المعدلات لا تمثل مخاطر رئيسية على النظرة المستقبلية للسياسة النقدية لكن يجب الأخذ في الاعتبار تداعيات إجراءات الإصلاح المالي والضغوط التضخمية المتوقعة الناتجة عن الزيادة الأخيرة في أسعار الماء والكهرباء والوقود.

يذكر أن التضخم السنوي قد تراجع إلى 11.4٪ في مايو من 13.1٪ في الشهر السابق له، مع ارتفاع الأسعار الشهرية بنسبة 0.2٪ فقط مقارنة بـ 1.5٪ في أبريل، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشارت الورقة البحثية إلى أن مواصلة الارتفاع في أذون الخزانة أعلى 16.5% تؤكد جاذبية الاستثمار في أدوات الدخل الثابت بالسوق المصرية، مشيراً إلى أن تثبيت أسعار الفائدة تضع الدعم اللازم لبقائها في معدلات مرتفعة.

يشار إلى أن الربع الثالث من العام المالي 2017/2018 شهد صافي تدفقات استثمارات في ادوات الدخل الثابت نحو 7 مليارات دولار، مرتفعاً من 0.5 مليار دولار في ربع العام السابق له، ما يدعم وجود فرصة قوية للاستثمار في أدوات الدخل الثابت في مصر بين الأسواق الناشئة.