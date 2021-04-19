بورصة وشركات

«بلتون» تتوقع ارتفاع التضخم خلال الربع الثالث والرابع.. واستقرار أسعار الفائدة الاجتماع المقبل

مع بدء انعكاس ارتفاع الأسعار العالمية للسلع تدريجياً على السوق المحلي.
مصطفى طلعت 12:20 ص, الثلاثاء, 20 أبريل 21 12:20 ص, الثلاثاء, 20 أبريل 21

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توقعت وحدة أبحاث بنك الاستثمار “بلتون” ارتفاع قراءة معدلات التضخم العام في الربع الثاني والثالث من 2021 مع بدء انعكاس ارتفاع الأسعار العالمية للسلع تدريجياً على السوق المحلي.

أضافت : “استقرار أسعار السلع الغذائية على أساس شهري بعد التراجع الذي شهدته خلال الشهرين الماضيين والذي تزامن مع ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع العالمية فضلاً عن ارتفاع أسعار البترول، نتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 29 أبريل”.

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وترى “بلتون”، في ورقة بحثية، أن الحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، تشكل ضغط على التدفقات للأسواق الناشئة، مما يدعم الرؤية المذكورة.

وسجل التضخم العام السنوي المصري 4.5% خلال شهر مارس، دون تغير عن قراءة فبراير، بارتفاع طفيف عن تقديرات “بلتون” عند 4.3%.

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وذكرت “بلتون” أن هذا ارتفاع يمثل 0.6% مقابل ارتفاع بنسبة 0.2% في شهر فبراير على أساس شهري.

وأوضحت أن الارتفاع الشهري جاء بدعم من زيادة أسعار السلع الغذائية بنسبة 2.2% في مارس مقابل استقرار الأسعار في فبراير.

وقالت إن التطور على جانب قراءات التضخم العام السنوي قد يدعم خفض أسعار الفائدة، اذ تتوقع استقرار التضخم أقل من النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي عند 7% (±2%) في المتوسط حتى الربع الرابع من 2022.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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