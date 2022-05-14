«بلتون» تتوقع ارتفاع أسعار الفائدة بين «50-100» نقطة أساس في اجتماع «المركزي» المقبل

توقعت وحدة بحوث بنك الاستثمار “بلتون” نمو أسعار الفائدة بين 50-100 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالنبك المركزي المقرر له يوم 19 مايو الحالي.

وأكدت “بلتون” في ورقة بحثية -وصلت المال- أن توقعات رفع الفائدة تأتي في ضوء ارتفاع أسعار السلع الغذائية على أساس شهري، والذي تزامن مع الزيادة الملحوظة لأسعار السلع والوقود عالميًا.

وذكرت أن معدلات التضخم السنوية في مصر ارتفعت إلى 13.1% خلال أبريل الماضي، مقارنة بنحو 10.5% في مارس، بانخفاض طفيف عن التوقعات البالغة 13.7%.

وأشارت “بلتون”، إلى أن قراءة التضخم السنوي تعكس ارتفاع التضخم الشهري الذي قفز 3.3% مقارنة بـ 2.2% في مارس.

وأرجعت ارتفاع المعدلات الشهرية إلى زيادة أسعار السلع الغذائية بواقع 7.6%، الناتجة بشكل أساسي عن زيادة أسعار الخضراوات بواقع 29.5%.

وأشارت إلى أن ارتفاع التضخم في أبريل يعكس تعويم الجنيه إلى جانب الإنفاق الموسمي على السلع الغذائية في رمضان وشم النسيم.

وتوقعت الورقة البحثية استمرار ارتفاع التضخم العام مع بدء انعكاس ارتفاع أسعار السلع عالميًا تدريجيًا على السوق المحلية.

وذكرت أن تطورات قراءات التضخم العام السنوي تؤكد الاتجاه الصاعد المتوقع للتضخم مرتفعًا عن نطاق هدف المركزي عند 7% (بزيادة أو اقل 2%) في المتوسط بحلول الربع الأخير من 2022.

وأوضحت أنه وسط تزايد حالة عدم الاستقرار عالميا أصبحت هناك حاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، فضلاً عن أن ارتفاع معدلات التضخم تشكل ضغط على التدفقات للأسواق الناشئة.