«بلتون» تتفق مع «سوديك» على شراء مبنى EDNC القاهرة الجديدة بقيمة 1.1 مليار جنيه

وافقت الجمعية العمومية لشركة سوديك العقارية على بيع مبنى EDNC القاهرة الجديدة لصالح شركة بلتون المالية القابضة بقيمة 1.113 مليار جنيه.

وأوضحت سوديك فى بيان مرسل لإدارة البورصة اليوم إنها وافقت على إبرام عقد معاوضة مع شركة بلتون المالية القابضة أو إحدى شركاتها التابعة والخاص ببيع المبنى رقم 1 بمشروع الشركة EDNC.

وتبلغ مساحة المشروع 6876 متر مربع، وتم الاتفاق على سداد نسبة 20% من الصفقة كدفعة مقدمة عند التوقيع على العقد والباقى يسدد على أربع سنوات ونصف على أقساط ربع سنوية.

وتم الاتفاق على سداد مبلغ وديعة صيانة بقيمة 61.884 مليون جنيه عند التسليم.

تصريحات سابقة

وكان ماجد شريف، العضو المنتدب السابق لشركة «سوديك»، قد قال سابقاً إن شركته تركز على هذا المشروع فى إطار استراتيجيتها لزيادة الإيرادات غير السكنية والتى تُطلق عليها إيرادات منتظمة.

كما أوضح أن التكلفة الاستثمارية لمشروع EDNC” بشارع التسعين بالقاهرة الجديدة قاربت 1.3 مليار جنيه، وهو من المشروعات التى تراهن عليها «سوديك» فى تطوير المبانى التجارية فى منطقة القاهرة الجديدة.

تفاصيل المشروع

ويمثل “EDNC” المكون التجاري لمشروع ايستاون، مشروع متعدد الاستخدامات في شرق القاهرة، والذي يشغل موقعًا استراتيجيًا على شارع التسعين، الشارع الرئيسي والمحور المركزي للقاهرة الجديدة والمجاور للجامعة الأمريكية .

وخلال الربع الأول من العام الجارى وصل رصيد الإيرادات غير المحققة من المبيعات المتعاقد عليها للوحدات التي تم بيعها وما زالت تحت التطوير إلى 34.4 مليار جنيه، في 31 مارس 2023، وهو ما يوفر رؤية واضحة لإيرادات الشركة.

تعليق على نتائج الأعمال

وتعليقًا على نتائج الربع الأول من العام، قال أيمن عامر، مدير عام سوديك: “شهدت سوديك طلبًا قويًّا على عمليات الإطلاق المحدودة، التي تمّت خلال الربع الأول من العام.

وستواصل الشركة إطلاق مراحل جديدة في مشروعاتها على مدار العام، مع متابعة تطور الأوضاع الاقتصادية وتأثيرها على إستراتيجية تسعير الوحدات في مشروعاتنا”.

قامت سوديك ببيع 274 وحدة، في الربع الأول من 2023، وهو ما أسهم في تحقيق إجمالي مبيعات متعاقد عليها بقيمة 2.78 مليار جنيه، مقارنة بإجمالي مبيعات متعاقد عليها وصلت إلى 3.74 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

تراجع مبيعات سوديك

ويعود الانخفاض في مبيعات الربع الأول من 2023 على أساس سنوي، إلى محدودية إطلاق المشروعات الجديدة في 2023، مقارنة بالفترة نفسها من 2022

حيث قامت سوديك بإيقاف المبيعات أوائل 2023؛ وذلك لمراجعة أسعار بيع الوحدات، وسط ارتفاع تكاليف الإنشاءات، انطلاقًا من رغبتها في تحقيق التوازن بين زيادة حجم المبيعات وإدارة المخاطر الناتجة عن ارتفاع التكاليف وسط بيئة تشغيل تضخمية.