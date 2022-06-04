«بلتون» تتصدر تعاملات السمسرة في البورصة الأسبوع الماضي

تصدرت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية شركات السمسرة المنفذة لتعاملات البورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، بحصة سوقية بلغت 32.1%.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة وصلت “المال” نسخة منه، أن شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 21.8%.

واحتلت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية المركز الثالث، بحصة بلغت 8.7%، ثم الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية بنسبة 6.5%، تلتها شركة هيرميس لتداول الأوراق المالية بحصة 4.9%.

واحتلّ الترتيب من السادس حتى العاشر كلٌّ من: “التجاري الدولي وميدكاب ونعيم ومباشر والعربي الافريقي”، بحصص بين 2.3 و3.9%”.

وهبطت مؤشرات البورصة بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط مبيعات للمستثمرين الأجانب.

وتراجع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 1.89% ليصل إلى 10007 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.6% إلى 1735 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 0.72% إلى 2608 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 9.5 مليار جنيه خلال تعاملات الشهر، متراجعاً بنحو 1.42% إلى 659.7 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع بالبورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بقيمة 240 مليون جنيه تقريباً، بعد استحواذهم على 37.5% من التداولات.

وفضل العرب الشراء بقيمة 36.7 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

يذكر أن مؤشرات السوق قد شهدت أداء متباينا خلال تعاملات جلسة الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، بدفع مبيعات عربية وأجنبية، وحجم تداولات 447 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.76% عند 10007 نقطة، بينما صعد“EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.54%، ليسجل 1735 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.45% إلى 2608 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 447 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر و الأحمر، إذ صعد 58 سهمًا من إجمالي 186 متداولة، بينما هبط 36، وبقي 92 دون تغيير.