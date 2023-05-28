«بلتون» تتصدر أكبر 10 أسهم في السوق الرئيسي من حيث قيم التداولات

سجلت أكبر 10 أسهم مقيدة بالسوق الرئيسي في البورصة المصرية إجمالي قيم تداولات بلغت 778.63 مليون جنيه مع إغلاق جلسة الأحد تتقدمها بلتون المالية القابضة.

جاءت بلتون المالية القابضة في المركز الأول من حيث قيمة التداولات في السوق الرئيسي بقيمة 139.31 مليون جنيه تليها ابن سينا فارما بـ 117.97 مليون جنيه ثم المصرية للاتصالات بـ 105.5 مليون جنيه، و بي انفستمنتس القابضة بـ 86.99 مليون.

وكانت «جي بي أوتو» في المركز الخامس بقيمة 70.68 مليون جنيه، وفوري في السادس بـ 60.69 مليون جنيه ثم التجاري الدولي بـ 57.79 مليون، يليه هرميس القابضة بـ 54.3 مليون جنيه، فيما تمركزت الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع في المركز التاسع بـ 44.2 مليون جنيه، وأخيرًا في المركز العاشر ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بـ 41.2 مليون.