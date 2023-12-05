بلتون تبرم أول اتفاقية تخصيم بقيمة 200 مليون جنيه مع المجموعة المصرية للاستيراد والتصدير

أعلنت شركة بلتون المالية القابضة، عن قيام شركتها التابعة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، بتوقيع اتفاقية تخصيم بقيمة 200 مليون جنيه.

وذلك مع شركة المجموعة المصرية للاستيراد والتصدير “EGMED”، أحد أكبر شركات توريد وتوزيع المعدات الطبية في مصر.

والجدير بالذكر أن الاتفاقية، تمثل أول اتفاقية تخصيم لشركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم.

وذلك بعد حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إضافة نشاط التخصيم لخطوط أعمال الشركة في سبتمبر 2023.

ومن خلال تلك الاتفاقية، سوف تقوم الشركة بتوفير التمويل اللازم لتغطية الاحتياجات اليومية لعمليات التشغيل الخاصة بـ EGMED.

وقال أمير غنام، الرئيس التنفيذي لشركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، إن الاعلان عن إبرام أول اتفاقية تخصيم مع EGMED، وهو إنجاز هام لشركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم.

ولفت إلى أن هذا التعاون الاستراتيجي لا يمثل فقط بداية شراكة محورية مع EGMED ولكن أيضًا يرمز إلى خطوة مهمة في بناء وتعظيم محفظة التخصيم.

وواصل أن هذه الاتفاقية تعزز التزام بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم بتقديم حلول مالية استراتيجية لشركة EGMED من خلال توفير التمويل الأساسي لعمليات التشغيل اليومية.

كما تؤكد هذه الشراكة على مكانة بلتون الاستراتيجية في السوق والتي سوف تمهد الطريق لتوسع محفظة التخصيم لدينا.”

ومن جانبه، اضاف عمرو شاكر، رئيس مجلس إدارة شركة EGMED، إن اتفاقية التخصيم مع بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم تمثل مرحلة مهمة في الإستراتيجية المالية لشركة EGMED.

وواصل أن هذا التعاون يؤكد التزامنا بتأمين حلول تمويل مبتكرة لتسهيل عملياتنا اليومية وتعزيز مكانتنا في قطاع الرعاية الصحية.

وأشار إلي خبرة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم ونهجها الاستراتيجي تتماشي مع رؤية EGMED.

وقال إن هذه الشراكة الاستراتيجية ستلعب دورًا محوريًا في النجاح المستمر والنمو لشركتنا”.

يذكر ان بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، هي إحدى الشركات التابعة لشركة بلتون المالية القابضة، وتختص في تقديم حلول وخدمات التأجير التمويلي والتخصيم.

وتحظى الشركة بمكانة رائدة في سوق التأجير التمويلي والتخصيم المصري، بفضل مساهمتها القوية في توفير الحلول التمويلية المبتكرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكبرى الشركات العاملة في القطاعات الاستراتيجية.

والتي تشمل قطاعات التطوير العقاري، خدمات الدعم اللوجستي، النقل، الرعاية الصحية، التعليم، الأدوية، الأغذية والمشروبات، الطباعة والتغليف، المواد الكيمياوية، والنفط.

وتعد بلتون المالية القابضة شركة رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية، وتتمتع بسجل حافل من الإنجازات يمتد لعقود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتقدم الشركة مجموعة متكاملة ومتنامية من الحلول والخدمات المالية، والتي تشمل الوساطة في الأوراق المالية، وخدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، وإدارة الأصول، والبحوث، والاستثمار المباشر.

بالإضافة إلى خدمات التمويل غير المصرفي والتي تتضمن خدمات التأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، ورأس المال المخاطر، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري.

وتهدف الشركة لإحداث طفرة في القطاع المالي في المنطقة اعتماداً على الخبرة العالمية والمعرفة التي يتمتع بها أعضاء فريق العمل.

وكذلك تقديم حلول مبتكرة ذات قيمة مضافة لخلق المزيد من الفرص لعملائها، وتعزيز القيمة السوقية، وتحقيق نتائج ذات تأثير إيجابي.

وتأسست شركة المجموعة المصرية للاستيراد والتصدير، عام 1983، ويرتكز نشاط الشركة على تجميع وتصنيع وتوزيع المنتجات الطبية وتوفيرها للمستشفيات وهيئات الرعاية الصحية بمصر والشرق الأوسط وافريقيا.

وتوفر الشركة مجموعة واسعة من الأجهزة الطبية والحلول الكاملة وذلك بتعاونها مع رواد العلامات التجارية الطبية حول العالم.

وكانت شركة المجموعة المصرية للاستيراد والتصدير أول من قدم منتجات Fresenius لغسيل الكلى في مصر.

و تقدم المجموعة مجموعة واسعة من الحلول والخدمات الصحية للسوق المصري مع سجل حافل من النجاح امتدت لأكثر من 40 عامًا.