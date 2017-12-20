بلتون تبدأ الترويج لصندوق أدوات الدين فى الخليج وأمريكا

200 مليون دولار القيمة المستهدفة للإغلاق الأول





المال ــ خاص

بدأت شركة «بلتون المالية القابضة» رحلة جمع 200 مليون دولار تمثل قيمة الإغلاق الأولى لصندوق «بلتون لأدوات الدين» المزمع إنشاؤه خلال الفترة المقبلة بإجمالى مستهدف مليار دولار، وذلك عبر الترويج للصندوق فى الخليج وأمريكا.

يذكر أن بلتون كلنت قد أعلنت فى سبتمبر الماضى عن نيتها إطلاق صندوق استثمار فى أدوات الدخل الثابت برأسمال مليار دولار ، مستهدفا المستثمرين الأجانب فى دول الخليج وأوروبا والولايات المتحدة.

وأشارت المصادر إلى أن «بلتون» تعتزم تنويع حجم الأصول المدارة خلال الفترة المقبلة فى ظل تمركزها بالسوق المحلية، فتخطط لإدارة أصول جديدة فى أسواق خارجية، دون الكشف عن التفاصيل المتعلقة بها.

وكشفت «بلتون» عن ارتفاع حجم الأصول المدارة إلى 25.8 مليار جنيه – 1.4 مليار دولار – بنهاية النصف الأول من 2017 الجارى، بنمو قدره %46 عن النصف الأول من 2016، مشيرة فى بيان حصلت «المال» على نسخة منه، إلى أن حجم الأصول المدارة فى أدوات الدخل الثابت فى مصر يقدّر بـ19.6 مليار جنيه.

وكشف كريم نعمة، رئيس قطاع إدارة الأصول بشركة بلتون المالية القابضة، أن شركته أطلقت العملية التسويقية لجمع 200 مليون دولار، رافضًا الإفصاح عن حجم الأموال التى تم تحصيلها.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن شركته قامت بتسويق الصندوق فى دول الخليج العربى وأمريكا ولندن، مشيرًا إلى أن جميع الأموال المستهدف تحصيلها ستكون من مؤسسات ومستثمرين أجانب.

يُذكر أن حجم استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى منذ تحرير سعر الصرف «تعويم الجنيه» فى 3 نوفمبر 2016 حتى نهاية نوفمبر 2017 الماضى، قد بلغ نحو 19 مليار دولار، وذلك وفقًا لبيانات وزارة المالية.