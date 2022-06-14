«بلتون»: انخفاض أرباح «النساجون الشرقيون» الربع الأول بضغط تكلفة المواد الخام

قالت وحدة بحوث بنك الاستثمار “بلتون” إن أرباح شركة النساجون الشرقيون للسجاد من الأعمال الأساسية قد تراجعت بنحو 4% على أساس سنوي، إثر ارتفاع تكلفة المواد الخام مع التمرير المحدود لارتفاع التكاليف؛ ومع ذلك النتائج أفضل من التوقعات.

وأوضحت “بلتون”، في ورقة بحثية وصلت “المال”، أن صافي الأرباح من الأعمال الأساسية بعد خصم الحقوق غير المسيطرة لشركة النساجون (بعد استبعاد خسائر فروق تحويل عملة ومكاسب رأسمالية) قد تراجع بنحو 4% على أساس سنوي إلى 289 مليون جنيه (18% على أساس ربع سنوي، بارتفاع 12% عن تقديرتها).

وذكرت أن هذا التراجع جاء نتيجة انخفاض الربحية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنحو 27% على أساس سنوي، مع انخفاض الهامش بواقع 7 نقاط مئوية، ليبلغ 11.4% إثر الارتفاع القوي لأسعار البولي بروبلين (+35% على أساس سنوي) وزيادة المصروفات التسويقية والعمومية والإدارية بواقع 21% على أساس سنوي.

وأضافت: “جاء ذلك على الرغم من نمو الإيرادات بواقع 18% على أساس سنوي بفضل مبيعات الصادرات القوية، إلى جانب ارتفاع متحصلات دعم الصادرات بواقع 16 مرة على أساس سنوي إلى 165 مليون جنيه”.

وأوضحت أن الأرباح المعلنة تراجعت بواقع 21% على أساس سنوي إلى 236 مليون جنيه في الربع الأول من 2022 بفضل الأسباب سالفة الذكر، إلى جانب خسائر فروق تحويل عملة (65 مليون جنيه) نظراً لالتزامات الشركة المقومة بالعملات الأجنبية، وخسائر رأسمالية (بنحو مليون جنيه).

وذكرت أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 18% على أساس سنوي إلى 3,265 مليون جنيه (+9% على أساس ربع سنوي، بارتفاع 8% عن التقديرات)، بدعم أساسي من نمو إيرادات الأسواق المحلية وأسواق الصادرات بنسبة 21% و17% على الترتيب في الربع الأول من 2022.

واكدت “بلتون” ان النمو القوي للإيرادات فد جاء بدعم أساسي من ارتفاع متوسط السعر، رغم انخفاض أحجام المبيعات بواقع 1% على أساس سنوي خلال الربع الاول من العام.

وارتفعت إيرادات الصادرات (66% من إيرادات الربع الأول من 2022) بواقع 17% على أساس سنوي مسجلة 2,163 مليون جنيه، رغم انخفاض أحجام المبيعات بواقع 3.4%، إلى جانب اتجاه المبيعات للمنتجات مرتفعة الهوامش في بعض الأسواق، إلى جانب ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في الربع الاول من العام بواقع 6% نتيجة انخفاض قيمة الجنيه بنحو (17%) في 21 مارس 2022، ودعمّت أعمال تطوير المنازل في الدول المتقدمة وتحسن المبيعات أونلاين أداء الشركة على مدار ربع العام.

وارتفعت صادرات النساجون الشرقيون إلى أوروبا (20% من الإيرادات) بنحو 34% على أساس سنوي إثر ارتفاع شحنات الشركة لأحد عملائها الرئيسيين في أوروبا (+60% على أساس سنوي) بفضل طرح منتجات جديدة فضلاً عن توفير نطاق أكبر من المنتجات مما يوفر هوامش أفضل. كما تمكنت شركة النساجون الشرقيون من التعاقد مع عملاء جدد في ألمانيا وفرنسا وأسبانيا.

وأدى استمرار توسع الشركة في السوق السعودي لارتفاع صادرات الشركة للأسواق العربية (7% من الإيرادات مقابل 6% في الربع المقابل) بواقع 51% على أساس سنوي في الربع الأول من 2022.

وتشهد شركة النساجون الشرقيون ارتفاعا ملحوظا في الطلب من دول أفريقية وتحديدا المغرب وليبيا مع زيادة المبيعات للدول الافريقية بواقع 112% على أساس سنوي في الربع الأول من 2022.

وارتفعت الإيرادات المحققة من السوق الأمريكية (34% من الإيرادات) بواقع 2% فقط على أساس سنوي في الربع الأول من 2022 متأثرة بانخفاض مبيعات الشركة في السوق الأمريكي بواقع 6% الناتج عن 1) تأخر شحنات الشركة من مصنعها في مصر وبالتالي ترحيلها إلى مبيعات الربع الثاني من 2022، 2) انخفاض المبيعات أونلاين نتيجة تراجع القوى الشرائية. تراجعت مبيعات النساجون الشرقيون في الولايات المتحدة الأمريكية والمقومة بالدولار بواقع 7% على أساس سنوي في الربع الأول من 2022.

وشهدت المبيعات المحلية (34% من إجمالي مبيعات الربع الأول من 2022) نمواً بواقع 21% على أساس سنوي في الربع الأول من 2022، نتيجة استراتيجية الشركة تجاه التركيز على المنتجات مرتفعة الهوامش، مما أدى إلى زيادة متوسط أسعار البيع بواقع 16% على أساس سنوي.

كما ارتفعت المبيعات بواقع 5% على أساس سنوي نظراً للقيود المفروضة على الاستيراد إلى جانب رسوم الإغراق على واردات السجاد التركي. ارتفعت مبيعات التجزئة والجملة بواقع 32% على أساس سنوي و3% على أساس سنوي، على الترتيب. رفعت النساجون الشرقيون أسعار البيع بنحو 5% على أساس سنوي في الربع الأول من 2022.

قالت “بلتون” أن مجمل الربح تراجع بنسبة 26% على أساس سنوي إلى 357 مليون جنيه (-16% على أساس ربع سنوي، +7% عن توقعاتنا)، مما يعادل انخفاض هامش مجمل الربح بواقع 6.5 نقطة مئوية إلى 10.9% (وفقاً لتقديراتنا) مقابل 17% في الربع الأول من 2021.

وارجعت ذلك إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام المعتمدة على البترول (54% من تكلفة المبيعات) مع زيادة أسعار بولي بروبلين بواقع 35% على أساس سنوي، وزيادة أسعار البوليستر واللاتكس بواقع 61% و55 % على أساس سنوي على الترتيب.

وحددت “بلتون” القيمة العادلة لسهم النساجون الشرقيون عند 10.3 جنيه، مع توصية بالاحتفاظ.