بلتون : النمو الملحوظ لأرباح «حديد عز» خلال الربع الأول جاء مفاجئا لتقديرات السوق

قالت إن تحول الشركة للربحية يعود إلى ارتفاع مجمل الربح 36 مرة عن الربع الأول لعام 2020

قالت وحدة أبحاث بنك الاستثمار “بلتون” إن النمو الملحوظ لأرباح شركة حديد عز عن الربع الأول من 2021 قد جاء مفاجئاً لتوقعاتنا وتقديرات السوق.

وأعلنت شركة حديد عز عن تسجيل صافي ربح بعد خصم حقوق الأقلية في الربع الأول من 2021 بقيمة 1,1 مليار جنيه مقابل صافي خسارة بنحو 965 مليون جنيه في الربع الأول من 2020 وصافي خسارة قدرها 336 مليون جنيه في الربع الرابع من 2020.

وقالت “بلتون”، في ورقة بحثية وصلت “المال” أن تحول الشركة للربحية يعود إلى ارتفاع مجمل الربح 36 مرة عن الربع الأول لعام 2020 مسجلة 2,9 مليار جنيه في الربع الأول من 2021 مقابل 80 مليون جنيه في الربع الأول من 2020 و957 مليون جنيه في الربع الرابع 2020.

وأرجعت “بلتون” ارتفاع مجمل الربحية إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 25% على أساس سنوي (+11% على أساس ربع سنوي) مقابل استقرار تكلفة المبيعات على أساس سنوي (-5% على أساس ربع سنوي).

وارتفعت الإيرادات بنسبة 25% على أساس سنوي مسجلة 13,5 مليار جنيه (+11% على أساس ربع سنوي)، بدعم أساسي من الزيادة الملحوظة في مجمل أسعار البيع بنحو 41% على أساس سنوي و31% على أساس ربع سنوي إلى 11,945 جنيه للطن.

فضلاً عن ذلك، بلغت مبيعات الحديد المسطح 535 ألف طن (+66% على أساس سنوي، +12% على أساس ربع سنوي)، بدعم من عدة عومل: أولاً: الزيادة السريعة للطلب العالمي على الحديد المسطح بدءً من الربع الرابع من 2020، وثانيا: ارتفاع الطلب المحلي على الحديد المسطح بنسبة 25%.

في الوقت نفسه، تأثر الطلب على حديد التسليح بوقف إصدار تراخيص البناء مؤقتا للقطاع السكني مما أدى لوصول مبيعات حديد التسليح لدى حديد عز إلى 595 ألف طن (-37% على أساس سنوي، -30% على أساس ربع سنوي).

وقالت “بلتون” أن إجمالي تكلفة/ الطن بلغ 9729 جنيه (+12% على أساس سنوي، +12% على أساس ربع سنوي).

وأوضحت”بلتون” إلى التدفقات النقدية التشغيلية جاءت بسالب 503 مليون جنيه في الربع الأول من 2021 رغم صافي الربح الجيد نتيجة زيادة المخزون بنحو 2.4 مليار جنيه مسجلاً 9 مليار جنيه نظراً لتباطؤ الطلب على حديد التسليح.

وأكدت وحدة ابحاث “بلتون” أن القيمة العادلة لسهم حديد عز تحت المراجعة، بينما يبلغ السعر الحالي للسهم 10.84 وقت إصدار هذا الورقة البحثية.