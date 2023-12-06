بلتون المالية توقع خطاب نوايا للاستحواذ على شركة تابعة لـ«سوديك» بنشاط التوريق

وقعت شركتا بلتون المالية، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك”، خطاب نوايا بهدف استحواذ الأولى على احدى الشركات التابعة لسوديك و المرخص لها نشاط التوريق.

وأعلنت بلتون المالية في إفصاح لإدارة البورصة، عن توقيع خطاب نوايا بهدف الاستحواذ على شركة سوديك للتوريق احدى الشركات التابعة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك”.

وأشارت بلتون المالية إلى أنه بموجب الخطاب المبرم بين للجانبين، ستقوم الشركة بإجراءات الفحص النافي للجهالة بعد استصدار الموافقات الرقابية اللازمة ، تمهيدا لاستكمال عملية الاستحواذ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عبر إحدي شركاتها التابعة.

ونوهت بلتون المالية بأن عملية الاستحواذ مرتبطة بما ستستفر عنه الدراسة النافية للجهالة، كذلك الموافقات الرقابية على البدء في الدراسة أو الاستحواذ.

ومن جانبها أشارت سوديك إلى قيام شركتها التابعة ” شركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية – سوريل ” بتوقيع خطاب نوايا غير ملزم وحصرى مع شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب.

وذلك بشأن رغبتها في الاستحواذ المحتمل سواء بنفسها او من خلال احد شركاتها التابعة على نسبة 100% من الأسهم المصدرة لشركة سوديك للتوريق والمملوكة لشركة ‘سوريل” بنسبة 99 % .

وذلك شريطة الحصول على كافة الموافقات المطلوبة في هذا الشأن وعلى الأخص موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على اجراء الفحص النافي الجهالة.