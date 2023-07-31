«بلتون المالية» تشرع في الاستحواذ على شركة تمويل متناهي الصغر

أعلنت شركة بلتون المالية القابضة عن توقيع مذكرة تفاهم للاستحواذ على إحدى الشركات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر.

وأوضحت بلتون المالية في بيان لادارة البورصة، أنه بموجب مذكرة التفاهم، ستقوم الشركة باجراءات الفحص النافي للجهالة بعد استصدار الموافقات الرقابية الملزمة للقيام بالدراسة النافية للجهالة.

وذلك تمهيدا لاستكمال عملية الاستحواذ سواء بطريقة مباشرة، من خلال شركة بلتون، أو من خلال إحدي شركاتها التابعة.

ونوهت بلتون المالية، بأن عملية الاستحواذ قد تتم أو لا، على أن تقوم الشركة بالإعلان عن إتمام العملية من عدمه فور الانتهاء من الدراسة والحصول على الموافقات الرقابية.