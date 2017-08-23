بلتون المالية تستهدف رفع قيمة صندوق المؤشرات 400%

خالد بدر الدينأعلنت شركة بلتون فاينانشيال المصرية، اليوم الأربعاء، عن استهداف زيادة قيمة صندوق مؤشرات التابع لها 400 % من 55 مليون جنيه ( 3.11 مليون دولار)، وإدراجه فى بورصة ناسداك دبى بالازدواج مع بورصة القاهرة.وذكر كريم نعمة، مدير إدارة الأصول فى بيلتون لوكالة "رويترز"، أن الشركة تسعى منذ 3 شه

خالد بدر الدين

أعلنت شركة بلتون فاينانشيال المصرية، اليوم الأربعاء، عن استهداف زيادة قيمة صندوق مؤشرات التابع لها 400 % من 55 مليون جنيه ( 3.11 مليون دولار)، وإدراجه فى بورصة ناسداك دبى بالازدواج مع بورصة القاهرة.

وذكر كريم نعمة، مدير إدارة الأصول فى بيلتون لوكالة “رويترز”، أن الشركة تسعى منذ 3 شهور لإدراج صندوق المؤشرات فى بورصة ناسداك دبى فى محاولة لجذب استثمارات ضخمة لأسواق المال المصرية.

وقال رئيس قطاع إدارة الأصول في بلتون المالية القابضة، إن شركته التابعة للملياردير المصري نجيب ساويرس تسعى لمضاعفة حجم أول صندوق للمؤشرات في مصر لأربعة أمثاله خلال عام مع إدراجه بشكل مزدوج في بورصة ناسداك دبي مع بورصة القاهرة.

وأكد أن شركته ستقوم بجولة ترويجية في سبتمبر وأكتوبر هذا العام في دول الخليج وأوروبا والولايات المتحدة، بهدف الترويج لصندوق المؤشرات وإطلاق صندوق استثمار جديد برأسمال مليار دولار في أدوات الدخل الثابت يستثمر في أفريقيا بشكل عام.

وقال نعمة في مقابلة مع “رويترز” -بمقر الشركة المطل على نهر النيل- “حجم الصندوق حاليا يبلغ 55 مليون جنيه، وشهدنا تدفقات كبيرة على الصندوق من بعد تحرير سعر الصرف”.