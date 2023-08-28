«بلتون المالية القابضة» تنفي عزمها الاستحواذ على حصة من «كاش كول»

نفت «بلتون المالية القابضة» عزمها الاستحواذ على حصة من الشركة المصرية للمدفوعات الإلكترونية «كاش كول».

وقالت بلتون المالية القابضة – في بيان للبورصة المصرية- اليوم، إنه لا توجد أي تعاقدات أو تفاهمات أو اتفاق مكتوب بشأن الأخبار المتداولة بالاستحواذ على 60% من الشركة المصرية للمدفوعات الإلكترونية «كاش كول».

وأوضحت أنه في حالة رغبتها الاستحواذ على حصة بها فإنها ستفصح عنها للمتعاملين على الأسهم وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية، التزامًا بمبدأ الإفصاح والشفافية.

وكان عدد من المصادر قد رشح احتمالات عدة لاستغلال “بلتون المالية القابضة” لحصيلة زيادة رأسمالها البالغة 10 مليارات جنيه، منها تنفيذ استحواذات متنوعة في القطاع المالي غير المصرفي خلال الفترة المقبلة، كما لفتوا إلى إمكانية اهتمام الشركة بالحصول على رخصة البنك الرقمي الذي يعد من الفرص الواعدة خلال الفترة الراهنة.

وكانت المصادر تشير إلى أنها ستعمل أيضا على تطوير أذرعها المختلفة بالقطاع المالي غير المصرفي مثل التأجير التمويلي، والتمويل الاستهلاكي، وغيرهما.

وأعلنت شركه بلتون المالية القابضة سابقًا عن إتمام جميع الإجراءات القانونية وفقا للقواعد المنظمة لقيد أسهم زيادة رأسمالها المصدر والمدفوع بالكامل نقدا، بما يسمح ببدء تداول أسهم الزيادة في أقصر فترة زمنية، ليبدأ تداول أسهم الزيادة اليوم الخميس.