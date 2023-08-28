«بلتون المالية القابضة» تعود إلى صدارة التداولات بأكثر من 533 مليون جنيه

عادت «بلتون المالية القابضة» لتتصدر تداولات الأسهم المقيدة بالسوق الرئيسية في البورصة المصرية مع ختام جلسة الإثنين؛ مسجلة 533.9 مليون جنيه بدون الصفقات بعد التعامل على 161.1 مليون ورقة مالية.

وجاء سهم «البنك التجاري الدولي-مصر» في المرتبة الثانية بقيمة 236.31 مليون جنيه، يليه في الثالثة «مصر الجديدة للإسكان والتعمير» بـ 210.2 مليون جنيه، ثم «فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية» في الرابعة بـ 184.31 مليون جنيه، و «مجموعة إي إف جي القابضة» في الخامسة بـ 79.8 مليون جنيه.

وحلت «المصرية الدولية للصناعات الدوائية – إيبيكو» في المرتبة السادسة بـ 66.5 مليون جنيه، و«المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي في السابعة بـ 53.9 مليون جنيه، يليها «مجموعة طلعت مصطفى القابضة» في الثامنة بـ 51.8 مليون جنيه، ثم «شركة مستشفى كليو باترا» في التاسعة بـ 46.5 مليون جنيه، فيما حصدت «الإسماعيلية مصر للدواجن» المركز العاشر بـ 44.8 مليون جنيه.