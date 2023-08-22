«بلتون المالية القابضة» تعتلي قمة تداولات البورصة بـ 287.5 مليون جنيه

مع نهاية جلسة الثلاثاء

«بلتون المالية القابضة» تعتلي قمة تداولات البورصة بـ 287.5 مليون جنيه
أحمد أبوسيف

أحمد أبوسيف

8:35 م, الثلاثاء, 22 أغسطس 23

اعتلى سهم «بلتون المالية القابضة» تداولات البورصة المصرية مع ختام جلسة اليوم الثلاثاء بـ 287.5 مليون جنيه بعد التعامل على 84.03 مليون ورقة مالية.

وحل سهم «البنك التجاري الدولي – مصر» في المركز الثاني بـ 248.5 مليون جنيه، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير في الثالث بـ 171.02 مليون جنيه، و«المصرية الدولية للصناعات الدوائية- إيبيكو» في الرابع بـ 148.5 مليون جنيه، يليه «مجموعة إي إف جي القابضة» في الخامس بـ 103.04 مليون جنيه.

وحصد سهم «طلعت مصطفى القابضة» المركز السادس بـ 86.9 مليون جنيه، و «زهراء المعادي للاستثمار والتعمير» في السابع بـ 86.7 مليون جنيه، و«حديد عز» في الثامن بـ 79.2 مليون جنيه، و«الشرقية – ايسترن كومباني» في التاسع بـ 67.4 مليون جنيه، يليه «ليسيكو مصر» في العاشر بـ 53.5 مليون جنيه.

أحمد أبوسيف

أحمد أبوسيف

8:35 م, الثلاثاء, 22 أغسطس 23