بلتون المالية القابضة تعتلي قمة تداولات البورصة بنهاية جلسة الأحد (جراف)

تصدرت بلتون المالية القابضة تداولات الأسهم المقيدة بالسوق الرئيسية في البورصة المصرية مع ختام جلسة الأحد بقيمة 327.4 مليون جنيه؛ أي ما يمثل 34.2% من القيمة الإجمالية لأعلى 10 أسهم من حيث التعاملات البالغة 956.6 مليون جنيه بدون الصفقات.

وحصدت بالم هيلز للتعمير المرتبة الثانية بقيمة 161.3 مليون جنيه، يليها في الثالثة طلعت مصطفى القابضة بـ 126.14 مليون جنيه، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير في الرابعة بـ 67.8 مليون جنيه، وإي إف جي القابضة في الخامسة بـ 50.71 مليون جنيه.

الجراف التالي يوضح أكبر 10 أسهم من حيث قيمة التداولات خلال جلسة الأحد: